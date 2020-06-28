1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kimliğini düşüren öğrenci sınava alınmadı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna girmek üzere okula gelen bir öğrenci, kimliğini düşürdüğü için sınava giremedi.
 28 Haziran 2020 11:03
Yazdır
Kimliğini düşüren öğrenci sınava alınmadı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna girmek üzere okula gelen bir öğrenci, kimliğini düşürdüğü için sınava giremedi.

Yenice ilçesinden Çan Meslek Yüksekokulu'na sınava geldiği öğrenilen kız öğrenci kimliğini bulamadığı için sınava alınmadı. Çevredeki tüm vatandaşların ve görevlilerin kimliği aramasına rağmen kimlik bulunamadı. Kimliği olmayan öğrenci sınava kabul edilmedi. Kimliğini unutan bir erkek öğrenci ise Jandarmadan yardım isteyerek, sınava son dakikada yetiştirildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bu ilçede 4 bin kişinin nerede olduğu merak ediliyor
28 Haziran 2020 13:39		 Sessizliği, sakinliği ve doğasıyla kampçıların uğrak noktası Boraboy Gölü
28 Haziran 2020 13:35
Deneme amaçlı dikilen bezelye bir köyün geçim kaynağı oldu
28 Haziran 2020 12:01		 Sınav için yanlış okula gitti, imdadına vatandaşlar yetişti
28 Haziran 2020 10:51
Coğrafi işaret verildi, 60 ülkeye ihraç ediliyor
28 Haziran 2020 10:36		 İzmirlilere su faturası şoku
28 Haziran 2020 08:30
Koronavirüs testi pozitif çıkınca hastaneden kaçtı
28 Haziran 2020 06:41		 Doğa harikası Tuz Gölü klip mekanına dönüştü
27 Haziran 2020 23:27
Definecilerin mahvettiği Dipsiz Göl'ün son hali içler acısı
27 Haziran 2020 19:29		 Kaldırım çalışmasına itiraz etti, öğrendiği gerçekle şoke oldu
27 Haziran 2020 19:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:35 - Sessizliği, sakinliği ve doğasıyla kampçıların uğrak noktası Boraboy Gölü13:31 - Altında bu yıl üretim hedefi 45 ton13:24 - Yaşlı amca narkozun etkisinde abdest aldı13:21 - YKS'nin 'Alan Yeterlilik Testi' oturumu sona erdi13:14 - Yatırılan fazla primin iadesi için KDK'den tavsiye kararı13:04 - Engelli bireyin sınav yolculuğu sorunu engelsiz taksi ile çözüldü
12:56 - Youtuber, YKS'ye geç kaldı, duygu sömürüsü yaptı12:44 - MSB: Zap bölgesinde bir terörist etkisiz hale getirildi12:37 - Doktorlar 'Yaşamaz' dedi; baba oldu, okudu ve meslek sahibi oldu12:34 - Virüsten rekor ölüm... En çok ölüm olan ülkeler12:32 - Eşiyle beraber virüsü yenen esnaf: Bana bir şey olmaz derdim ama oldu12:26 - YKS adaylarının yardımına yine polis yetişti
12:15 - MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu12:01 - Deneme amaçlı dikilen bezelye bir köyün geçim kaynağı oldu11:49 - Bakan Varank: 5,5 milyon vatandaşa kit ulaştırıldı11:43 - İbrahim Kalın'dan Irak'a tıbbi malzeme yardımı açıklaması11:33 - Virüsü yenen Belediye Başkanı yaşadıklarını anlattı11:27 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, bir müzayededen, Fatih Sultan Mehmet'in portresini 6,5 milyon TL verip satın almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Torba kanunda yapılan değişiklikler kamu personeline nasıl yansıyacak?
Bilim Kurulu araştırdı... İşte vaka artışının 3 nedeni
Aşıyı beklerken ışını bulduk
Arşivi su bastı, müdür 15 günü geçirince mahkeme zayi belgesi vermedi
Virüsten rekor ölüm... En çok ölüm olan ülkeler
YKS'de soru kitapçığının fotoğrafını paylaşan kişi gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
'Ankesör ve büfe'den çıkan FETÖ
Koronavirüsle ilgili yeni gerçek: Tek hedefi akciğerler değil
400'ün üzerinde eşya için ilave gümrük vergisi getirildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
emre belözoğlu 1
papiss cisse 1
oy moy yok 1
gençlerimizden geleceklerini özel sektörde aramalarını istiyorum 1
Dokunmayın şabanıma 2
stadyum 1
sucuklu yumurta 2
Fatih mehmet maçoğlu 1
körebe 1
josef de souza 1
SON İLANLAR
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Yalova Albel 10 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Rize İyidere Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Ordu Ünbel Denışmanlık Geçici 11 İşçi Alacak
Muğla Stratonikeia Kazı Başkanlığı Geçici 9 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi Geçici 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam