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'Mal sahipleri ve müteahhitler sürekli fiyat artırımına gidiyor'

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan: Mal sahipleri ve müteahhitler sürekli fiyat artırımına gidiyorlar. Anlaşma yapılan fiyat üzerinden pazarlık bozuluyor. Bu durum hem emlakçıyı hem de alıcıyı etkiliyor
 28 Haziran 2020 11:16
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'Mal sahipleri ve müteahhitler sürekli fiyat artırımına gidiyor'

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, gayrimenkul fiyatlarının sürekli değişmesinden dolayı yaşanan sıkıntılara dikkati çekerek, "Mal sahipleri ve müteahhitler sürekli fiyat artırımına gidiyorlar. Anlaşma yapılan fiyat üzerinden pazarlık bozuluyor. Bu durum hem emlakçıyı hem de alıcıyı mağdur ediyor." dedi.

Taylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Haziran'da başlatılan düşük faizli konut kredisi uygulamasının inşaat sektörü açısından faydalı olduğunu söyledi.

Kredi faiz oranlarının düşmesiyle gayrimenkule talebin yoğunlaştığını dile getiren Taylan, ayda 5 kişinin bakmak istediği bir gayrimenkulü şu anda günde 10 kişinin görmek istediğini anlattı.

Taylan, artan taleple gayrimenkul fiyatlarında da bir miktar yükselme olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim en büyük sıkıntımız, gayrimenkul fiyatlarının sürekli değişiyor olması. Mal sahipleri ve müteahhitler sürekli fiyat artırımına gidiyorlar. Anlaşma yapılan fiyat üzerinden pazarlık bozuluyor. Bu durum hem emlakçıyı hem de alıcıyı mağdur ediyor. Alıcılar da bu durumun sorumlusu olarak emlakçıları görüyor ki bu, meslektaşlarımı üzüyor."

- "Stoklar bitince yeni inşaatlar başlayacak"

Piyasanın dengelenme sürecinde olduğunu ifade eden Taylan, fiyatlarda gerileme beklemediğini söyledi.

Taylan, talep artışıyla stokların tükenmeye başladığına dikkati çekerek, "Bu stoklar bitince yeni inşaatlar başlayacak. Yeni inşaatlar daha yüksek maliyetlerden yapılacağı için fiyatların da bir miktar daha yüksek olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

İnşaat sektöründe oluşan hareketliliğin başka sektörleri de etkilediğini belirten Taylan, yeni inşaatların başlamasının daha büyük bir hareketliliği beraberinde getireceğini vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dönemindeki normalleşme süreci kapsamında devreye alınan düşük maliyetli konut kredisinde başvuru sayısının 133 bini geçtiğini, 101 binin üzerinde vatandaşa yaklaşık 25 milyar liranın üzerinde kaynak tahsis edildiğini ifade etmişti.

Anadolu Ajansı
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