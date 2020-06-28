İbrahim Kalın'dan Irak'a tıbbi malzeme yardımı açıklaması
|28 Haziran 2020 11:43
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin her zaman Türkmen ve Iraklı kardeşlerinin yanında olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tıbbi malzeme yardımlarının hazırlandığını ve yakında yola çıkacağını bildirdi.
Kalın, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salih'in sosyal medyadan yaptığı paylaşıma yanıt verdi.
Salih'in, Irak'taki soydaşlarını, kendi öz vatandaşları gibi görenlere bütün Türkmeneli halkı adına teşekkür ederek Irak'ın, koronavirüs ile mücadelede Türkiye'den gelecek tıbbi yardımlar sayesinde, vaka sayılarında büyük düşüş yaşayacağını belirttiği paylaşımı üzerine Kalın, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla tıbbi malzeme yardımları hazırlanıyor ve yakında yola çıkacak inşallah. Türkiye her zaman Türkmen ve Iraklı kardeşlerinin yanındadır." karşılığını verdi.
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