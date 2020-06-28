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MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bir askerin şehit olduğu bildirildi.
 28 Haziran 2020 12:15
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MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bir askerin şehit olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 28 Haziran 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şehide Allah'tan rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Türk milletine başsağlığı dileği de yer aldı.
Anadolu Ajansı
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