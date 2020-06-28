YKS adaylarının yardımına yine polis yetişti

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tokat'ta da başladı. Sınav öncesi kimliklerini evde unutan ve kaybeden adayların yardımına yine polis ekipleri yetişti. İl Nüfus Müdürlüğü'nde işlem yaptıran 4 aday, sınava yerlerine polis araçlarıyla götürüldü. Kimliğini unutan 1 öğrenci ise sınava giremedi.

YKS'nin ikinci oturumu AYT'ye girmek için sınav salonlarına gelen adaylar, 1 saat kala güvenlik kontrolünden geçirilerek, içeri alındı. Güvenlik kontrolü sırasında plastik su şişelerindeki etiketler alındı, adayların üzerindeki metal toka, yüzük, kolye ve kemerler de çıkarıldı. Kimliklerini evde unutan ve sınava geç kalan adayların yardımına ise polis ekipleri yetişti. Tokat Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu'nun talimatı doğrultusunda Tokat Valiliği İl Nüfus Müdürlüğü önünde de resmi araçlar ile polis ekipleri bekledi. Kimliklerini kaybeden ya da üzerinde fotoğraf olmayan 4 aday da İl Nüfus Müdürlüğü'nde geçici kimlik çıkardıktan sonra polis otosu ile sınavlara girecekleri okullara bırakıldı. Adaylar, sınavda ter dökerken, yakınları da dışarıda başarıları için dua etti.

Kimliğini kaybeden Hasan Mete Durmuş ise sınavın başlamasına 5 dakika kala İl Nüfus Müdürlüğü'ne geldi. Yetişemeyeceğini anlayan Durmuş, sınava girmedi. Hasan Mete Durmuş'u polis ekipleri teselli etti.

NÜFUS CÜZDANINI KAYBEDEN ÖĞRENCİYİ POLİS SINAVA YETİŞTİRDİ

Denizli'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) öncesi nüfus cüzdanını kaybeden öğrenci, polis ekiplerince motosiklete bindirilip Pamukkale İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada nüfus kayıt örneği alınan öğrenci, 1 dakika kala sınava yetiştirildi.

Denizli'de YKS'nin ikinci oturumu olan AYT başladı. Kent genelinde 19 bin 990 aday sınav heyecanı yaşadı. Sınava girecekler velileri ile erken saatlerde sınav yerlerinin yolunu tuttu. Sınav öncesi okul dışında veliler yoğunluk oluşturdu. AYT için sınav yerlerine gelen öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uyarak içeriye alındı. Maskesi olmayan öğrencilere maske dağıtıldı. Bina girişinde el dezenfektanı kullanan adaylar, evrak kontrolü ve üst araması yapıldıktan sonra salona girdi. Polis ekipleri okul çevresinde sosyal mesafeye uymayanlara uyarılarda bulundu.

TRAFİK POLİSİ SINAVA YETİŞTİRDİ

Çameli ilçesinden tek başına kent merkezine sınav için gelen ve nüfus cüzdanını kaybeden Ahmet Buğra Demirci, motosikletli trafik polislerinden yardım istedi. Motosiklete bindirilen öğrenciye kask takılarak Pamukkale Nüfus Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada nüfus kayıt örneği verilen Demirci, tekrar polisler tarafından sınava gireceği Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne götürüldü. Demirci, AYT'nin başlamasına 1 dakika kala sınava yetiştirildi.

EVDE UNUTTUĞU BELGESİNİ MOTOSİKLETLİ POLİSLE ALAN GENÇ, 1 DAKİKAYLA SINAVI KAÇIRDI

Adana'da, Yükseköğrem Kurumları Sınavı (YKS) öncesi kimliklerini ve sınav giriş belgelerini unutan adayların yardımına polis ekipleri yetişti. Sınava geç kaldığı için polisten yardım isteyen Abdurrahman Kaddan, giriş belgesini unuttuğunu fark etti. Motosikletli trafik polisi ile evine gidip, sınav giriş belgesini aldıktan sonra okula gelen Kaddan, 1 dakika geç kaldığı için salona alınmadı.

YKS'nin Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) bugün saat 10.15'te başladı. Adana'da bazı adaylar, kimlik kartlarını, bazıları da sınav giriş belgelerini unuttukları gerekçesiyle sınav salonlarına alınmadı. Zamanla yarışan adayların yardımına ise polis ekipleri yetişti. Sınava geç kalan Abdurrahman Kaddan, motosikletli trafik polis tarafından Alparslan Türkeş Ortaokulu'na getirildi. Genç, sınava 15 dakika kala okula geldi ancak bu kez de giriş belgesini unuttuğunu fark etti. Bunun üzerine polis, motosikletiyle genci tekrar evine götürdü. Sınav giriş belgesini alıp, motosikletli polisle yeniden okula gelen Kaddan, salonlara son giriş saatini 1 dakikayla aştığı için sınava alınmadı. Büyük üzüntüyle okuldan çıkan genç, sınav giriş belgesini yırtarak, çöpe attı. Sınav salonuna alınmayan Abdurrahman Kaddan, "Giriş belgemi dün kaybettim. Bugün de kırtasiyeler kapalı olduğu için çıkaramadım. Polis beni götürdü, aldım, geldim. Polislerimiz yardımcı oldu, Allah onlardan razı olsun. 1 dakika için sınava alınmadım" diye konuştu.