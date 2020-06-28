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Doktorlar 'Yaşamaz' dedi; baba oldu, okudu ve meslek sahibi oldu

Kalbi sağ tarafta doğan ve sol kolu doğuştan ampute olan Baki Balaban evlenerek iki çocuk babası oldu, Melikgazi Belediyesi'nde işe başladı, Spor Bilimleri Fakültesi'ni kazandı ve Mutlu Yüzler Projesi ile birlikte bocce ve yüzme branşlarında olimpiyatlara hazırlanıyor.
 28 Haziran 2020 12:37
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Doktorlar 'Yaşamaz' dedi; baba oldu, okudu ve meslek sahibi oldu

Kalbi sağ tarafta doğan ve sol kolu doğuştan ampute olan Baki Balaban evlenerek iki çocuk babası oldu, Melikgazi Belediyesi'nde işe başladı, Spor Bilimleri Fakültesi'ni kazandı ve Mutlu Yüzler Projesi ile birlikte bocce ve yüzme branşlarında olimpiyatlara hazırlanıyor.

Kayseri'de uygulanan, özellikle engelli bireylere yönelik hazırlanan ve Türkiye'deki sayılı projelerden biri olan Mutlu Yüzler Projesinde bocce ve yüzme branşlarında spor yapan 23 yaşındaki Baki Balaban, hayat hikayesi ile dikkat çekiyor. Kalbi doğuştan sağ tarafta olan ve yine sol kolu doğuştan ampute olan Balaban, "Doğduğumda doktorlar benim için 'Bu bebek uzun süre yaşamaz' demişler" diyerek şu anda evli ve iki çocuk babası olduğunu anlattı.

Doğduktan sonra 40 gün Ankara'daki özel bir hastanede yoğun bakımda kaldığını söyleyen Balaban, "Çok şükür bu günlere kadar geldim. Doğuştan sol elim yok. Melikgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde karakol görevlisi olarak çalışıyorum. Evli ve iki çocuk babasıyım. Eşim hem spor hem de iş hayatımda bana büyük destek oluyor Allah razı olsun" diye konuştu.

Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yönetimi Bölümünde 1. sınıf öğrencisi olduğunu söyleyen ve spor yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Balaban, "Mutlu Yüzler Projesi ile bu yıl tanıştım, çok mutluyum. Arzu ve Kübra hocamızın sayesinde engelli bir birey olarak böle bir faaliyetin içinde bulunmak beni çok mutlu ediyor. Burada bocce ve yüzme branşlarında kendimi geliştiriyorum. Haftada iki gün antrenman yapıyoruz ve bir gün kondisyon yüklüyoruz" dedi.

Melikgazi Belediyesi'nde 5 yıldır çalışan ve yaklaşık 4 aydır zabıta karakolunda görevli olan Baki Balaban, çalışma arkadaşları tarafından da sevilen birisi. Zabıta karakolunda görevli olan Zabıta Amiri Mehmet Gözegir, "Baki ile 4 yıldır çalışıyoruz. Karakolumuzda görevli yoktu belediye başkanımızdan ricada bulunduk ve bizimle çalışmaya başladı. Azimli ve tuttuğunu koparan bir arkadaşımız. Zorda kaldığı zaman ben ve mesai arkadaşlarımız da kendine yardımcı olmaktayız" diye konuştu.

Mutlu Yüzler Projesi Koordinatörü ve Antrenör Arzu Bayram Eser, Mutlu Yüzler Projesi serüveninin iki yıl önce başladığını ancak 4 ay önce hayata geçirildiğini belirterek, "Mutlu Yüzler Projesini hayata geçirmek için çok mücadele verdik. Projemizin en büyük özelliği tohum niteliği taşıması. Engelli bireylerimizi olimpiyatlara hazırladığımız ve Türkiye'deki sayılı projelerden birisi. Projemiz hayata geçti ve 3-4 ay içerisinde 400'ye yakın engelli çocuğumuza ulaştık bu proje ile" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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