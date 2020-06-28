MSB: Zap bölgesinde bir terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
|28 Haziran 2020 12:44
|Yazdır
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen PKK'lı teröristin icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği aktarıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısı sanıkları cezasız kalmadı
28 Haziran 2020 11:12
|Örgütten kaçan turuncu kategorideki terörist yaşadıklarını anlattı
28 Haziran 2020 11:09
|FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 23 tutuklama
28 Haziran 2020 10:57
|18 günlük hain takibi... İHA gördü, SİHA vurdu
28 Haziran 2020 09:56
|'Ankesör ve büfe'den çıkan FETÖ
28 Haziran 2020 08:36
|5 kişinin şehit düştüğü saldırının faili PKK'lı terörist yakalandı
27 Haziran 2020 19:21
|Mardin'de yakalanan terörist PKK'nın 'bombacısı' çıktı
27 Haziran 2020 18:22
|FETÖ'cü müdür rüşvet verdiği suçlamasıyla yargılanacak
27 Haziran 2020 16:50
|MSB: PKK'lı 9 terörist daha etkisiz hale getirildi
27 Haziran 2020 15:58
|Coğrafya öğretmenliğinden 'sözleşmeli subaylar imamlığı'na
27 Haziran 2020 12:19