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60 yaşında tıp okumak için YKS'ye girdi

Kahramanmaraş'ta 60 yaşındaki Yunus Doğru, tıp okumak için YKS sınavına girdi.
 28 Haziran 2020 13:46
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Kahramanmaraş'ta 60 yaşındaki Yunus Doğru, tıp okumak için YKS sınavına girdi.

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) için öğrenciler, Pazar günü de sabahın erken saatlerinde okullara gelerek sınavda ter döktü. Kahramanmaraş'ta yaşayan 60 yaşındaki Yunus Doğru ise ilerlemiş yaşına rağmen YKS'ye girmek için okulun yolunu tuttu. 26 yıl devlet kurumunda çalışıp emekli olduktan sonra okuma isteği devam eden Doğru, sınavı kazanıp tıp fakültesinde okumak istediğini söyledi. Okumanın yaşı olmadığını dile getiren Doğru, "1982 yılında liseyi dışarıdan bitirip okumaya pek fırsat bulamadım. Bir devlet kurumunda 26 yıl çalıştıktan sonra 2012 yılında emekli oldum. Bu büyük Türkiye'mize katkı amacıyla öğrencilerimizi motive etmek için bende varım bu sınavda dedim. İnşallah tıp düşünüyorum. YÖK başkanı da bizi öğrenci olarak kabul ederse gidip tıp okuyacağım. Öğrencilerimizin de hedeflerini büyük tutmasını istiyorum. Dün sınava girdim ve sınavım güzel geçti, bu gün de güzel geçeceğine inanıyorum" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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