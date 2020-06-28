MSB paylaştı: KKK 2 bin 229 yaşında
Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığının 2 bin 229'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla video yayımladı. Kara Kuvvetlerinin kuruluş tarihine vurgu yapılan videoda, operasyonlar ve tatbikatlara ait anlara yer verildi.
|28 Haziran 2020 14:05
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Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter'deki hesabından Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla videolu paylaşımda bulundu.
"Şanlı tarihimizin ayrılmaz parçası, kutlu zaferlerimizin mimarı, her zaman görevinin başında ve asil milletimizin emrinde olan Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın 2229'uncu kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" ifadeleriyle paylaşılan videoda, nefes kesen operasyonlar ve tatbikatlara yer verildi.
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