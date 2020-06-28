1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Antalya'ya 360 derece dönebilen 'ters ev' yapıldı

Antalya'da orman parkında tamamen ters olarak inşa edilen ve kendi ekseninde dönebilen ev, yakında ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak.
 28 Haziran 2020 14:40
Yazdır
Antalya'ya 360 derece dönebilen 'ters ev' yapıldı

Antalya'da orman parkında tamamen ters olarak inşa edilen ve kendi ekseninde dönebilen ev, yakında ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak.

Kepez ilçesinde belediye tarafından çam ağaçları arasında doğal cazibe merkezi haline getirilen "Fantastikpark"a 360 derece dönebilen ve çatı katı da dahil tamamen ters olan ev yapıldı.

Ormanda 98 metrekarelik alana inşa edilen eve, çatıdan giriliyor. 15 ton ağırlığında, 2 oda, bir salon ve banyodan oluşan evde, tavanda yer alması gereken eşyalar tabanda, tabanda olması gereken koltuk, halı, yatak gibi eşyalar da tavanda bulunuyor.

İç hazırlıkları devam eden "ters ev", tamamlandığında yerli ve yabancı ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yaptığı açıklamada, ormanlık alanı çeşitli objelerle cazibe merkezi haline getirdiklerini belirtti.

Turizm kenti Antalya'da, Kepez ilçesini de turizme hizmet vermesi için projeler hazırladıklarını anlatan Tütüncü, "Fantastikpark'a, Pamukkale travertenleri, dağ kızağı, 'zipline', çeşitli çocuk oyun alanları, eğlence parkurlarının yanı sıra şimdi dünyada ilk olma özelliğini taşıyan kendi ekseninde dönebilen ters evi kazandırdık. Ziyaretçilerimiz burada güzel, keyifli ve unutulmaz dakikalar geçirebilme imkanına sahip olacak." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Doğa harikası Ardos Gölü vatandaşların uğrak yeri oldu
28 Haziran 2020 16:13		 Erzurum'da üretilen ceset torbaları Avrupa'ya satılıyor
28 Haziran 2020 14:31
60 yaşında tıp okumak için YKS'ye girdi
28 Haziran 2020 13:46		 Bu ilçede 4 bin kişinin nerede olduğu merak ediliyor
28 Haziran 2020 13:39
Sessizliği, sakinliği ve doğasıyla kampçıların uğrak noktası Boraboy Gölü
28 Haziran 2020 13:35		 Deneme amaçlı dikilen bezelye bir köyün geçim kaynağı oldu
28 Haziran 2020 12:01
Kimliğini düşüren öğrenci sınava alınmadı
28 Haziran 2020 11:03		 Sınav için yanlış okula gitti, imdadına vatandaşlar yetişti
28 Haziran 2020 10:51
Coğrafi işaret verildi, 60 ülkeye ihraç ediliyor
28 Haziran 2020 10:36		 İzmirlilere su faturası şoku
28 Haziran 2020 08:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:43 - Borsadaki şirketlerden ilk çeyrekte 15,4 milyar liralık net kar16:41 - Türkiye'de kripto para sektörünün büyüme hızı yüksek16:40 - Faizlerin düşmesiyle konut satışları arttı16:32 - 16 yaşındaki Yusuf, sulama kanalında boğuldu16:22 - Trump'ın paylaşımı Zuckerberg'e pahalıya patladı16:13 - Doğa harikası Ardos Gölü vatandaşların uğrak yeri oldu
16:10 - Erzurum'da kamyonet şarampole uçtu: 17 yaralı16:08 - 'YKS'de dağıtılan kalemler gönüllü gençler tarafından üretildi'16:05 - Kurbanlık alışverişlerinde 'Tokalaşmadan pazarlık yapın'16:04 - Van'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 41 yaralı16:03 - İstanbul'da ekmek satışı yüzde 25 geriledi15:55 - YKS'nin üçüncü oturumu başladı
15:47 - YKS'den çıkan aday, korona şüphesiyle hastaneye götürüldü15:45 - Maske takmadan sınava giden öğrenciye ceza uygulandı15:42 - Alman firmanın teklifini reddetti, Türkiye'de oyun geliştirdi15:40 - Villada uyuşturucu üretimine, 225 yıla kadar hapis istemi15:35 - 'Ecdat yadigarı' hastane şifa dağıtacak15:29 - Kurşun kalem ve silgi kullanarak 23 yıldır bulmaca hazırlıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, bir müzayededen, Fatih Sultan Mehmet'in portresini 6,5 milyon TL verip satın almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Torba kanunda yapılan değişiklikler kamu personeline nasıl yansıyacak?
Bilim Kurulu araştırdı... İşte vaka artışının 3 nedeni
Aşıyı beklerken ışını bulduk
Arşivi su bastı, müdür 15 günü geçirince mahkeme zayi belgesi vermedi
Virüsten rekor ölüm... En çok ölüm olan ülkeler
YKS'de soru kitapçığının fotoğrafını paylaşan kişi gözaltına alındı
İkinci el otomobil fiyatları düşer mi? Tarih verildi
Koronavirüsle ilgili yeni gerçek: Tek hedefi akciğerler değil
Youtuber, YKS'ye geç kaldı, duygu sömürüsü yaptı
400'ün üzerinde eşya için ilave gümrük vergisi getirildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çatlak şanzel 1
josef de souza 1
Ekmeğe dokunamamak 1
su deposu 1
stadyum 1
işleyen demir ışıldar 2
karabük 1
dark 1
kemal sunal 1
ispat edene 1 milyon dolar vereceğim 1
SON İLANLAR
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Yalova Albel 10 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Rize İyidere Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Ordu Ünbel Denışmanlık Geçici 11 İşçi Alacak
Muğla Stratonikeia Kazı Başkanlığı Geçici 9 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi Geçici 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam