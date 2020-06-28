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Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD İnsan Ticareti Raporu'na tepki

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2020 yılı İnsan Ticareti Raporu'nda ülkemizin insan ticaretiyle mücadelesini arttırdığı teyit edilmektedir. Buna karşın, Türkiye'nin bir üst kategoriye çıkarılmamış olması hayal kırıklığı oluşturmuştur" ifadeleri kullanıldı.
 28 Haziran 2020 15:01
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Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD İnsan Ticareti Raporu'na tepki

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2020 yılı İnsan Ticareti Raporu'nda ülkemizin insan ticaretiyle mücadelesini arttırdığı teyit edilmektedir. Buna karşın, Türkiye'nin bir üst kategoriye çıkarılmamış olması hayal kırıklığı oluşturmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı, ABD İnsan Ticareti Raporu'nun Türkiye'ye ilişkin bölümü hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2020 yılı İnsan Ticareti Raporu'nda ülkemizin insan ticaretiyle mücadelesini arttırdığı teyit edilmektedir. Buna karşın, Türkiye'nin bir üst kategoriye çıkarılmamış olması hayal kırıklığı oluşturmuştur. Türkiye, 4 milyona yakın yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapmakta ve bölgemizde yaşanan istikrarsızlıklar nedeniyle her yıl daha fazla oranda artan göç yükünü omuzlamaktadır. Buna rağmen, Türkiye, insan ticaretiyle kararlı bir şekilde mücadele etmektedir. Bu çerçevede, taraf olduğu sözleşmeleri ve ilgili kanunları yetişmiş kadrolarıyla uygulamaya, toplumda bu konuda farkındalık oluşturmaya, mağdurları etkin bir şekilde tespit etmeye ve korumaya, suçluları adalet önüne çıkarmaya, sivil toplum ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğine devam etmektedir" denildi.

"Rapordaki bulgular PKK/YPG'nin çocuk kaçırmak dahil işlediği suçlarla bir terör ve suç örgütü olduğunu açıkça ortaya koymaktadır" ifadesine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Dolayısıyla bu rapordaki veriler de ABD'nin bu terör örgütünü meşru ortak olarak kabul etmekten vazgeçmesi gerektiğini göstermektedir. Raporda, terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılan çocuklara atıf yapılırken, Diyarbakır'da 303 gündür eylem yapan 140 aileye, evlatlarına kavuşan 13 aileye yer verilmemiş olması ise eğer kasıtlı değilse, büyük bir eksikliktir. Türkiye, ciddi bir insan hakkı ihlali olan insan ticareti suçunun cezalandırılması ve suç mağdurlarının korunması için her türlü çabayı göstermeye ve uluslararası işbirliğini geliştirmeye kararlıdır".
İhlas Haber Ajansı
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