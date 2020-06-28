YKS'den çıkan aday, korona şüphesiyle hastaneye götürüldü
Diyarbakır'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) sonrası F.K. (19), öksürük ve yüksek ateş şikayetleri üzerine okula gelen sağlık görevlilerince koronavirüs şüphesiyle hastaneye götürüldü.
|28 Haziran 2020 15:47
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Diyarbakır'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) sonrası F.K. (19), öksürük ve yüksek ateş şikayetleri üzerine okula gelen sağlık görevlilerince koronavirüs şüphesiyle hastaneye götürüldü.Merkez Yenişehir ilçesinde F.K., Diyarbakır Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda YKS'nin ikinci oturumu olan AYT'ye girdi.
Sınav sonrası sınıftan çıkan F.K.'nin öksürük ve yüksek ateş şikayetleri üzerine okula koruyucu ekipmanla sağlık görevlileri geldi.
F.K., koronavirüs şüphesiyle ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan F.K.'ye test yapılacağı öğrenildi.
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