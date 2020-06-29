Öğrenciler işletmelerde mesleki eğitime veya staja devam edebilecekler

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 26.06.2020 tarih ve 8537353 sayılı yazılarıyla öğrencilerin işletmelerde mesleki eğitime/staja devam edebileceklerini açıkladı.

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında, 14 Mart 2020 tarihinden itibaren eğitime ara verilmiş ve 23 Mart 2020 tarihi itibariyle de uzaktan eğitim süreci başlatılmıştır. Bu süreçte öğrencilerin işletmelerde mesleki eğitime/staja devam edip etmemeleri konusunda 20.03.2020 tarihli ve 5765015 sayılı yazımızda gerekli açıklamalar yapılmıştı.

Normalleşme süreci kapsamında ise 9 Haziran 2020 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınan karar doğrultusunda yayımlanan İçişleri Bakanlığının 10.06.2020 tarihli ve 9138 sayılı Genelgesinde; "18 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimizle ilgili sokağa çıkma kısıtlaması, küçük çocukların ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kaldırılmıştır" ifadesi yer almaktadır.

Bu kapsamda, mesleki eğitim merkezi programına kayıtlı öğrenciler; işletmelerin Koronavirüs (Covid-19) salgınına yönelik koruyucu tedbirleri alması, öğrenci ve velilerin bilgilendirilerek isteklerinin ve onaylarının alınması koşuluyla 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümleri doğrultusunda işletmelerde mesleki eğitim uygulamalarına devam edebileceklerdir.

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR