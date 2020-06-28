Van'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 41 yaralı
|28 Haziran 2020 16:04
|Yazdır
Van'da sığınmacıları taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 41 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Muradiye ilçesine bağlı Yumaklı Mahallesi yakınlarında yurda yasa dışı yollarla giren sığınmacıları taşıyan minibüs şarampole devrildi.
Kazada yaralanan 42 kişi, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerince ambulanslara taşınarak Erciş, Muradiye ve Van'daki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan biri Muradiye'deki hastanede hayatını kaybetti.
2 kişi gözaltına alındı
Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Yumaklı Mahallesi'nde yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen sığınmacıları taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu 22 Afganistan, 20 Pakistan uyruklu toplam 42 sığınmacının yaralandığı bildirildi.
Yaralıların Van, Erciş ve Muradiye'deki hastanelere kaldırıldığı aktarılan açıklamada, "Yaralılar hastanelere koronavirüs tedbirleri de alınarak ambulansla sevk edilmiştir. Kazada 1 sığınmacı hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili tahkikat başlatılırken, organizatör olduğu değerlendiren H.D. ve M.Y. adlı şüpheliler cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınmıştır."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|16 yaşındaki Yusuf, sulama kanalında boğuldu
28 Haziran 2020 16:32
|Erzurum'da kamyonet şarampole uçtu: 17 yaralı
28 Haziran 2020 16:10
|Kayseri'de otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
28 Haziran 2020 14:50
|Sınav yolunda kaza: Yaralı öğrenci hastaneye değil sınava gitti
28 Haziran 2020 10:43
|YKS'de soru kitapçığının fotoğrafını paylaşan kişi gözaltına alındı
28 Haziran 2020 06:21
|Özlem Zengin'e küfür eden isim gözaltına alındı
27 Haziran 2020 23:37
|Polis aracına binmemek için eteğini indirdi
27 Haziran 2020 23:31
|Alkollü sürücü, polis ve sağlık ekibinden 'helallik' istedi
27 Haziran 2020 23:08
|Kendini savcı olarak tanıttığı çiftin 270 bin lirasını dolandırdı
27 Haziran 2020 17:50
|Hakkari sınırında silah ve tıbbi malzeme ele geçirildi
27 Haziran 2020 17:22