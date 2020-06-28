'YKS'de dağıtılan kalemler gönüllü gençler tarafından üretildi'
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 81 ilde ve Lefkoşa'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) dağıtılan kalemlerin 'gönüllü gençler' tarafından geri dönüşüm çalışması kapsamında toparlandığını belirterek, israf edilmemesi gerektiğine dikkati çekti.
|28 Haziran 2020 16:08
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 81 ilde ve Lefkoşa'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) dağıtılan kalemlerin 'gönüllü gençler' tarafından geri dönüşüm çalışması kapsamında toparlandığını belirterek, israf edilmemesi gerektiğine dikkati çekti.
Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir kalemle birden çok hikaye yazılabilir. ÖSYM'nin sınavda dağıttığı kalemler, gönüllü gençlerimiz tarafından geri dönüşüm çalışması kapsamında toparlandı. Kelamı da, kalemi de israf etmiyoruz." ifadelerini kullandı.
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