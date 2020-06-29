Türkiye fulbright yabancı dil öğretim asistanlığı (flta) burs programının detayları

Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 22.06.2020 tarih ve 8208625 sayılı yazılarıyla Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu Yabancı Dil Öğretim Asistanlığı (FLTA) Burs Programı Detaylarını açıkladı

Bilindiği üzere Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Kültürel Mübadele Komisyonu, Türk ve Amerikalı üniversite mezunları, araştırmacılar ve bilim adamları arasındaki eğitim ve kültürel değişim programlarını desteklemekte olup bahse konu komisyonun bütçesi iki ülke hükümetlerinin katkılarıyla sağlanmaktadır.

Bu bağlamda, Komisyon tarafından verilen Yabancı Dil Öğretim Asistanlığı (FLTA) bursuna kariyerlerinin başındaki (7 seneden fazla öğretmenlik deneyimi olmayan) İngilizce Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği ve benzeri alanlardan mezun olan bireylerin başvurması uygun görülmektedir. 2020-2021 akademik yılına yönelik yapılacak FLTA Programı başvuruları için son başvuru tarihi 14 Ekim 2020'dir. Söz konusu burs programına başvurmayı düşünen kişiler başvuru formuna ve ayrıntılı bilgiye www.fulbright.org.tr adresinden ulaşabilirler.

Bakanlığımıza bağlı okullarda çalışan, gerekli koşullara sahip olan öğretmenlerimiz FLTA Programına başvuru yapabilirler.

İşte o yazı;

Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu Yabancı Dil Öğretim Asistanlığı (FLTA) Burs Programı Detayları:

Yabancı Dil Öğretim Asistanlığı (FLTA) Programı, kariyerlerinin başındaki (7 seneden fazla öğretmenlik deneyimi olmayan) İngilizce Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği ve benzeri alanlardan mezun olan bireylere yönelik dokuz ay süreli bir burs programıdır.

FLTA Programı, ABD'deki üniversitelerin yabancı dil eğitiminin kalitesini arttırmanın yanı sıra, yabancı ülkelerden gelen İngilizce ve Türkçe öğretmenlerinin öğretim becerilerini geliştirmelerine, İngilizce dil seviyelerini yükseltmelerine ve Amerikan toplumu ve kültürü hakkında bilgi sahibi olmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Yabancı Dil Öğretim Asistanları, Amerikan üniversitelerindeki Türkçe dil eğitimi programlarında öğretim asistanı olarak görev yapacaklardır. Öğretim asistanlığı haftada 20 saate kadar olan çalışmayı kapsamaktadır. Buna ek olarak, asistanlık yapılan kurumlarda İngilizce Öğretimi ve/veya Amerikan Kültürü Çalışmaları alanlarında, her dönem iki ders alma zorunluluğu bulunmaktadır.

Yabancı Dil Öğretim Asistanları aylık burs alacaklardır. Bunun yanı sıra, kaza ve hastalığa karşı sağlık sigortaları yapılır ve gidiş-dönüş uçak biletleri alınır.

Bu programa katılacak bursiyerler yanlarında eş ve/veya çocuklarını götüremezler. Bursiyerlerin program bitiminde Türkiye'ye dönme zorunluluğu vardır.

Başvuru Koşulları:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak şarttır.

Başvuracak kişilerin İngilizce Öğretmenliği diplomasına sahip olmaları veya Türkiye'deki üniversitelerin İngilizce Öğretmenliği bölümlerinde öğrenci olmaları ve en geç 2021 yılının Haziran ayı sonunda lisans derecesiyle mezun olacak olmaları gerekmektedir.

İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi, İngilizce Mütercim-Tercümanlık ve İngilizce Çeviribilim bölümlerinden mezun olmuş veya bu bölümlerde halen öğrenci olup en geç 2021 Haziran ayı sonunda lisans derecesiyle mezun olacak kişiler de programa başvurabilir. Ancak bu kişilerin Pedagojik Formasyon Sertifikaları sunmaları gereklidir.

Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Dilbilim ve Gazetecilik ve Medya bölümlerinden başvuracak adayların hem Pedagojik Formasyon Sertifikası sunmaları hem de en az 2 yıllık öğretmenlik tecrübesine sahip olmaları gerekmektedir.

Başvuracak kişilerin yedi seneden fazla öğretmenlik tecrübesi olmamalıdır.

İyi derecede İngilizce bilgisi gereklidir. Bunu belgelemek için geçerli TOEFL iBT skorunun en az 79 veya IELTS Akademik skorunun en az 6 olması gerekmektedir.

Nasıl Başvurabilirim?

Son Başvuru Tarihi: 2021-2022 akademik yılı FLTA Programı için adayların "Başvuru Paketi" oluşturmaları ve bu paketi Komisyonumuzun Ankara Merkez Ofisi'ne ulaştırmaları gerekmektedir.

Elden ulaştıracaklar: En geç 14 Ekim 2020 Çarşamba günü Komisyonumuz'un Ankara Ofisine saat 17:00'ye kadar elden iletmeniz gerekmektedir.

Posta ile ulaştıracaklar: En geç 16 Ekim 2020 Cuma günü Komisyonumuz'un Ankara Ofisine ulaşacak şekilde 14 Ekim 2020 tarihinde kargoya verilmiş olması gerekmektedir.

Nasıl başvuru yapabileceğiniz ve başvuruda göndermeniz gereken belgeler hakkında daha ayrıntılı bilgiye www.fulbright.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Ahmet KANDEMİR