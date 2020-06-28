1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Doğa harikası Ardos Gölü vatandaşların uğrak yeri oldu

Erzincan'da yer alan ve eşsiz güzelliği ve doğayla iç içe olan sakin ortamı ile ilgi gören 1680 rakımlı Ardos Gölü, "yeni normal" sürecinde salgın stresi ve şehrin gürültüsünden uzaklaşıp doğayla baş başa kalmak isteyenleri ağırlıyor.
 28 Haziran 2020 16:13
Yazdır
Doğa harikası Ardos Gölü vatandaşların uğrak yeri oldu

Erzincan'daki Ardos Gölü, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "yeni normal" ve "kontrollü sosyal hayat" olarak adlandırılan yeni döneme geçilmesinin ardından eşsiz güzelliği ve doğa ile iç içe olan sakin ortamı ile doğa tutkunlarının uğrak yeri oldu.

Kemah ilçesine bağlı Beşikli köyünde bulunan ve eşsiz güzelliği, manzarası ile hayranlık uyandıran Ardos Gölü, doğanın tadını çıkarmak isteyenler için adeta gizli bir cennet.

Yeni normal süreçte hem salgın stresinden hem şehrin gürültüsünden bunalan çok sayıda doğasever vatandaş, bölgeye gelerek eşsiz manzara karşısında fotoğraf çekip, doğa ile iç içe kalıp, sessiz bir ortamda piknik yapmanın keyfini çıkarıyor.

Beşikli Köyü Muhtarı Ahmet Kıran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle bir süre turizme kapalı olan Ardos Gölü'nün yeni normal süreçte çok sayıda doğaseveri ağırladığını söyledi.

"Bölgenin koruma altına alınmasını istiyoruz"

Ardos Gölü bölgesinde gölün ve çevresindeki yeşil ortamın yanı sıra Munzur Dağı'nın eşsiz manzarasının yer aldığı aktaran Kıran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buranın eşsiz bir güzelliği var. Ardos Gölü Erzincan il merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunuyor. İnsanlar burada aileleri ile güvenli şekilde piknik yapıyor. Gölümüz 1680 rakımlıdır. İnsanların sakin ve sessizce dinlenebilecekleri güzel bir alan. Gölün hemen karşısında eşiz Munzur Dağı manzarası bulunuyor. Gölümüz bu yörede ender bulunan göllerden biri. Bu nedenle bölgenin koruma altına alınmasını istiyoruz."

Ziyaretçilerin doğayı korumasını isteyen Kıran, "Ziyaretçilerimiz maalesef buraya çöp çok bırakılıyor, insanların daha duyarlı ve dikkatli olmasını istiyoruz. Seferberlik öncesine kadar eski köyün yerleşim alanı hemen gölün yanındaymış. Buradaki yerleşim alanının geçmişi Akkoyunlulara kadar gidiyor. Ben özellikle vatandaşların bölgenin doğal yapısını bozmamaları ve çöp konusunda duyarlı olmalarını istiyorum." dedi.

"Burası ziyaretçilerin aileleri ile baş başa piknik yapabilecekleri yer"

Köy sakinlerinden Burak Baydili de gölün eşsiz ve doğal bir güzelliği sahip olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"İnsanların buraya gelerek kafa dinleyebilecekleri güzel bir ortam var. Sesiz ve sakin bir yer. Burası ziyaretçilerin aileleri ile baş başa piknik yapabilecekleri yer. Gölün hemen karşısında Munzur Dağı'nın eşiz manzarası var. Gölümüz ayrıca birçok canlıyı bünyesinde doğal ortamında barındırıyor. Buraya pikniğe gelen vatandaşların özellikle çöplerini çevrelerine atmamalarını istiyorum. Burada belediye hizmetimiz bulunmamakta. Köy sakinleri olarak da kendi imkanlarımızla çöplerimizi topluyoruz. Çevremizi temiz istiyoruz." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Hakan Raşit Çağlı da Ardos Gölü'nün muhteşem manzaraya sahip olduğunu ifade etti.

İnsanların gölün kıyısında huzur içerisinde dinlenebileceklerini vurgulayan Çağlı, şunları söyledi:

"Göl ve çevresinin muhteşem manzarası var. Biz de burayı boş vakitlerimizde değerlendirmeye çalışıyoruz. Tabii buradaki doğal güzelliği mutlaka korumak lazım. İnsanların bu noktada biraz duyarlı olmaları gerekiyor. Burada aynı zamanda bir ekosistem var. Birçok canlının aynı zamanda yaşam alanı. Bölgenin bir taraftan tanıtımını yaparken insanların mutlak suretle alanı koruması gerekir."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Antalya'ya 360 derece dönebilen 'ters ev' yapıldı
28 Haziran 2020 14:40		 Erzurum'da üretilen ceset torbaları Avrupa'ya satılıyor
28 Haziran 2020 14:31
60 yaşında tıp okumak için YKS'ye girdi
28 Haziran 2020 13:46		 Bu ilçede 4 bin kişinin nerede olduğu merak ediliyor
28 Haziran 2020 13:39
Sessizliği, sakinliği ve doğasıyla kampçıların uğrak noktası Boraboy Gölü
28 Haziran 2020 13:35		 Deneme amaçlı dikilen bezelye bir köyün geçim kaynağı oldu
28 Haziran 2020 12:01
Kimliğini düşüren öğrenci sınava alınmadı
28 Haziran 2020 11:03		 Sınav için yanlış okula gitti, imdadına vatandaşlar yetişti
28 Haziran 2020 10:51
Coğrafi işaret verildi, 60 ülkeye ihraç ediliyor
28 Haziran 2020 10:36		 İzmirlilere su faturası şoku
28 Haziran 2020 08:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:43 - Borsadaki şirketlerden ilk çeyrekte 15,4 milyar liralık net kar16:41 - Türkiye'de kripto para sektörünün büyüme hızı yüksek16:40 - Faizlerin düşmesiyle konut satışları arttı16:32 - 16 yaşındaki Yusuf, sulama kanalında boğuldu16:22 - Trump'ın paylaşımı Zuckerberg'e pahalıya patladı16:13 - Doğa harikası Ardos Gölü vatandaşların uğrak yeri oldu
16:10 - Erzurum'da kamyonet şarampole uçtu: 17 yaralı16:08 - 'YKS'de dağıtılan kalemler gönüllü gençler tarafından üretildi'16:05 - Kurbanlık alışverişlerinde 'Tokalaşmadan pazarlık yapın'16:04 - Van'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 41 yaralı16:03 - İstanbul'da ekmek satışı yüzde 25 geriledi15:55 - YKS'nin üçüncü oturumu başladı
15:47 - YKS'den çıkan aday, korona şüphesiyle hastaneye götürüldü15:45 - Maske takmadan sınava giden öğrenciye ceza uygulandı15:42 - Alman firmanın teklifini reddetti, Türkiye'de oyun geliştirdi15:40 - Villada uyuşturucu üretimine, 225 yıla kadar hapis istemi15:35 - 'Ecdat yadigarı' hastane şifa dağıtacak15:29 - Kurşun kalem ve silgi kullanarak 23 yıldır bulmaca hazırlıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, bir müzayededen, Fatih Sultan Mehmet'in portresini 6,5 milyon TL verip satın almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Torba kanunda yapılan değişiklikler kamu personeline nasıl yansıyacak?
Bilim Kurulu araştırdı... İşte vaka artışının 3 nedeni
Aşıyı beklerken ışını bulduk
Arşivi su bastı, müdür 15 günü geçirince mahkeme zayi belgesi vermedi
Virüsten rekor ölüm... En çok ölüm olan ülkeler
YKS'de soru kitapçığının fotoğrafını paylaşan kişi gözaltına alındı
İkinci el otomobil fiyatları düşer mi? Tarih verildi
Youtuber, YKS'ye geç kaldı, duygu sömürüsü yaptı
Koronavirüsle ilgili yeni gerçek: Tek hedefi akciğerler değil
400'ün üzerinde eşya için ilave gümrük vergisi getirildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
din savunucularının insanları dinden soğutması 3
su deposu 1
talat bulut 1
ispat edene 1 milyon dolar vereceğim 1
çatlak şanzel 1
emre belözoğlu 1
deprem anında yapılması gerekenler 1
ağlamayan bebeğe mama vermezler 1
trabzon 1
körebe 1
SON İLANLAR
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Yalova Albel 10 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Rize İyidere Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Ordu Ünbel Denışmanlık Geçici 11 İşçi Alacak
Muğla Stratonikeia Kazı Başkanlığı Geçici 9 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi Geçici 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam