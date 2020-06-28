Yeni vaka sayısı 4 gündür azalıyor
Sağlık Bakanlığı 28 Haziran 2020 tarihli verileri açıkladı.Türkiye'de son 24 saatte 1356 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 197 bin 239, can kaybı 5 bin 97 oldu.
|28 Haziran 2020 21:41
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Sağlık Bakanlığı 28 Haziran 2020 tarihli verileri açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 1356 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 197 bin 239, can kaybı 5 bin 97 oldu.
Son 24 saatte 1413 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 170 bin 595 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; Yeni tanı konan kişi sayısında düne kıyasla 16, bir önceki güne kıyasla 40 azalma var. Bugün iyileşen toplam vaka sayımız, dünkünden 571 kişi düşük. Vaka sayılarını azaltmada yeterince hızlı, mücadelede tam tedbirli değiliz. Yaz, rehavete neden olmamalı. .
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