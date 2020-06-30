Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 25.06.2020 tarih ve 8446030 sayılı yazılarıyla "Bilişimle Üretim İçerik Geliştirme Ekibine" öğretmen görevlendirmesi yapacak.

2023 Eğitim Vizyonu Belgesinde belirtilen "Öğrencilerimizle birlikte, kendilerine bilişimle üretim becerileri kazandırmaya yönelik olarak, kodlama ve 3D tasarım etkinlikleri yürütülecektir." hedefi doğrultusunda Bakanlığımızca Bilişimle Üretim Projesi 2019 Şubat ayında küçük ölçekli pilot uygulama olarak başlatılmıştır. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK)koordinesinde yürütülen Proje, Milli Teknoloji Hamlesinin mimarları olacak genç nesiller yetiştirmek hedefiyle ve yenilikçi uygulamalarıyla 2019-2020 eğitim öğretim yılında orta ölçekli olarak 81 ilde 27 ilkokul ve 112 ortaokul olmak üzere toplam 139 okulda devam etmektedir.

Pilot uygulamada eğitimler, uygulamanın yürütüldüğü sınıf seviyeleri için geliştirilmiş "Bilişimle Üretim Öğretim Programına" uygun ve sosyal sorumluluk kapsamında bedelsiz olarak temin edilen dijital içeriklerle yapılmıştır. Ayrıca pilot okullara eğitim kitleri, 3D yazıcılar ve öğrenme materyalleri sağlanmıştır. Proje tanıtım sunumu Ek-1'de yer almakta olup küçük ölçek pilot uygulama raporunu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Orta ölçek pilot uygulama raporu Temmuz ayı içerisinde yayınlanacaktır.

Bu doğrultuda 2020-2021 eğitim öğretim yılında devam etmesi planlanan Proje kapsamındaki ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik pilot uygulama kazanımlarıyla uyumlu, öğrencilere bilişimle üretim becerileri kazandırmaya yönelik dijital içeriklerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu hedefle YEĞİTEK bünyesinde kurulan "Bilişimle Üretim İçerik Geliştirme Ekibine" öğretmen görevlendirmesi yapılması planlanmaktadır. İçerik geliştirme ekibine dahil olacak öğretmenler merkezden ve uzaktan olmak üzere aşağıda yer alan üç ayrı grupta çalışacaktır.

YEĞİTEK'te daimi süreyle çalışacak öğretmenlerin görevlendirmeleri YEĞİTEK merkeze yapılacak olup, merkezi ekiple sürekli çalışacaklardır.

1.YEĞİTEK'te geçici süreyle çalışacak öğretmenlerin görevlendirmeleri 11 Eylül 2020 tarihine kadar yapılacak olup, içerik geliştirme sürecinde görev alacaklardır.

2.Uzaktan içerik geliştirme ekibinde çalışacak öğretmenler, içerik geliştirme sürecinde içerik geliştirme yazılımları ile görsel dokümanlar merkezi ekip koordinesinde temin edilecek olup, ekip üyeleri 11 Eylül 2020 tarihine kadar uzaktan çalışacaklardır.

3.Bilişimle Üretim İçerik geliştirme ekip üyelerinin hepsinin 13-17 Temmuz 2020 tarihleri arasında yüz yüze ve/veya çevrimiçi yapılacak çalıştaya katılması gerekmektedir.

Bu doğrultuda Bilişimle Üretim İçerik Geliştirme Ekibine dahil olmak isteyen adaylar içerisinden öncelikli olarak Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinden olmak üzere, Ek-2'de belirtilen kriterlere göre ekip üyeleri seçilecek olup, adayların https://www.eba.gov.tr/basvuru adresinden 01 Temmuz 2020 tarihine kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir.

İşte o yazı;

İşte Proje tanıtım sunumu Ek-1- Bilişimle Üretim Projesi Sunumunu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Küçük ölçek pilot uygulama raporunu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

İşte EK -2 BİLİŞİMLE ÜRETİM PROJESİ DİJİTAL İÇERİK GELİŞTİRME EKİBİ ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRİLMESİ KRİTERLERİ

Bileşimle Üretim İçerik Geliştirme Ekibinde dahil olacak ekip üyelerinin, öncelikle dijital içerik geliştirme konusunda deneyimi olması kaydıyla aşağıdaki kriterlerden en az ikisine sahip olması beklenmektedir.

1)Dijital okuryazarlık konusunda etkin,

2) Dijital içerik senaryo yazımı konusunda deneyimli,

3) Araştırma ve analiz yapma konusunda tecrübeli,

4) Aşağıda yer alan yazılım, donanım ve tasarım teknolojilerinden en az birini iyi derecede kullanabilen:

-Tinkercad

-Micro:Bit

-Scratch

-S4Arduino

-Arduino

-mBlock

-Small Basic

-SketchUp

-Articulate

-Adobe After Effects

Ahmet KANDEMİR