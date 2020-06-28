1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

16 yaşındaki Yusuf, sulama kanalında boğuldu

Adana'da, serinlemek için girdiği sulama kanalında gözden kaybolan Yusuf Çoban'ın (16), yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta cansız bedenine ulaşıldı.
 28 Haziran 2020 16:32
Yazdır
16 yaşındaki Yusuf, sulama kanalında boğuldu

Olay, dün akşam, merkez Yüreğir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Yusuf Çoban, serinlemek için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına girdi. Bir süre yüzen genç, suda batıp, çıkmaya başladı.

Sürüklenerek, kaybolan genci görenlerin ihbarıyla bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Yusuf için sulama kanalında başlatılan arama- kurtarma çalışmasına hava kararınca ara verildi.

Bu sabah çalışmalara yeniden başlandı. Aramalar sırasında Alihocalı Mahallesi'ndeki TEİAŞ'a ait hidroelektrik santralinin güvenlik görevlisi, santralin içinden geçen sulama kanalında ceset görünce ekiplere haber verdi. Bunun üzerine ekipler, cansız bedeni vinçle kanaldan çıkardı.

Yapılan kontrolde, cesedin, Yusuf Çoban'a ait olduğu belirlendi. Çoban'ın cansız bedeni, sulama kanalına girdiği noktadan 5 kilometre uzaklıkta bulundu. Yusuf Çoban'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Erzurum'da kamyonet şarampole uçtu: 17 yaralı
28 Haziran 2020 16:10		 Van'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 41 yaralı
28 Haziran 2020 16:04
Kayseri'de otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
28 Haziran 2020 14:50		 Sınav yolunda kaza: Yaralı öğrenci hastaneye değil sınava gitti
28 Haziran 2020 10:43
YKS'de soru kitapçığının fotoğrafını paylaşan kişi gözaltına alındı
28 Haziran 2020 06:21		 Özlem Zengin'e küfür eden isim gözaltına alındı
27 Haziran 2020 23:37
Polis aracına binmemek için eteğini indirdi
27 Haziran 2020 23:31		 Alkollü sürücü, polis ve sağlık ekibinden 'helallik' istedi
27 Haziran 2020 23:08
Kendini savcı olarak tanıttığı çiftin 270 bin lirasını dolandırdı
27 Haziran 2020 17:50		 Hakkari sınırında silah ve tıbbi malzeme ele geçirildi
27 Haziran 2020 17:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:43 - Borsadaki şirketlerden ilk çeyrekte 15,4 milyar liralık net kar16:41 - Türkiye'de kripto para sektörünün büyüme hızı yüksek16:40 - Faizlerin düşmesiyle konut satışları arttı16:32 - 16 yaşındaki Yusuf, sulama kanalında boğuldu16:22 - Trump'ın paylaşımı Zuckerberg'e pahalıya patladı16:13 - Doğa harikası Ardos Gölü vatandaşların uğrak yeri oldu
16:10 - Erzurum'da kamyonet şarampole uçtu: 17 yaralı16:08 - 'YKS'de dağıtılan kalemler gönüllü gençler tarafından üretildi'16:05 - Kurbanlık alışverişlerinde 'Tokalaşmadan pazarlık yapın'16:04 - Van'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 41 yaralı16:03 - İstanbul'da ekmek satışı yüzde 25 geriledi15:55 - YKS'nin üçüncü oturumu başladı
15:47 - YKS'den çıkan aday, korona şüphesiyle hastaneye götürüldü15:45 - Maske takmadan sınava giden öğrenciye ceza uygulandı15:42 - Alman firmanın teklifini reddetti, Türkiye'de oyun geliştirdi15:40 - Villada uyuşturucu üretimine, 225 yıla kadar hapis istemi15:35 - 'Ecdat yadigarı' hastane şifa dağıtacak15:29 - Kurşun kalem ve silgi kullanarak 23 yıldır bulmaca hazırlıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, bir müzayededen, Fatih Sultan Mehmet'in portresini 6,5 milyon TL verip satın almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Torba kanunda yapılan değişiklikler kamu personeline nasıl yansıyacak?
Bilim Kurulu araştırdı... İşte vaka artışının 3 nedeni
Aşıyı beklerken ışını bulduk
Arşivi su bastı, müdür 15 günü geçirince mahkeme zayi belgesi vermedi
Virüsten rekor ölüm... En çok ölüm olan ülkeler
YKS'de soru kitapçığının fotoğrafını paylaşan kişi gözaltına alındı
İkinci el otomobil fiyatları düşer mi? Tarih verildi
Youtuber, YKS'ye geç kaldı, duygu sömürüsü yaptı
Koronavirüsle ilgili yeni gerçek: Tek hedefi akciğerler değil
400'ün üzerinde eşya için ilave gümrük vergisi getirildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Ekmeğe dokunamamak 1
tesel-ya 1
27.06.2020 fenerbahçe vs btc türk y.malatyaspor maçı 1
yorgunluk 2
corona virüs vaka sayısı 3
işleyen demir ışıldar 2
körebe 1
Deprem 1
josef de souza 1
gençlerimizden geleceklerini özel sektörde aramalarını istiyorum 2
SON İLANLAR
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Yalova Albel 10 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Rize İyidere Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Ordu Ünbel Denışmanlık Geçici 11 İşçi Alacak
Muğla Stratonikeia Kazı Başkanlığı Geçici 9 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi Geçici 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam