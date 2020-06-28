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Türkiye'de kripto para sektörünün büyüme hızı yüksek

Bitay Teknoloji Üst Yöneticisi Yılmaz, kripto paralara olan ilginin her geçen gün arttığını belirterek, "Dünyayla kıyaslandığında Türkiye'de kripto paraya olan ilgi daha fazla ve alanın büyüme hızı yüksek." dedi.
 28 Haziran 2020 16:41
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Türkiye'de kripto para sektörünün büyüme hızı yüksek

Bitay Teknoloji Üst Yöneticisi (CEO) Niyazi Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kripto paralar alanında yerli çözümler üreten ve aynı zamanda kripto para borsası da sunan Bitay'ın çıkış noktasının, geleneksel paralarla yapılabilen birçok hizmetin kripto para alanında yapılmasına olanak sağlayabilmek olduğunu kaydetti.

Küçük ya da büyük ölçekli tüm işletmelerde POS cihazı bulunduğunu ancak bugün cep telefonlarının bu cihazlardan yüzlerce kat daha büyük kapasiteye sahip olduğunu vurgulayan Yılmaz, POS cihazlarının yerini çok daha akıllı cihazların alması gerektiğini söyledi.

"İşletmeler kripto para kabul eder hale geliyor"

Niyazi Yılmaz, kripto paralar ile ödeme imkanı sunan BitayPay isimli bir ödeme sistemi geliştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Örneğin, POS cihazında ödeme kabul edildiğinde kesinti olmadan ödeme almak için 60-90 gün arası beklenmesi gerekiyor. Ödemeyi 1-2 gün içerisinde almak için banka anlaşmasına bağlı olarak belli kesintiler uygulanıyor. Bizim sistemimizde ise QR kod ile transfer onaylandığında, anında müşterinin hesabından parayı almış oluyor ve banka havalesiyle işletmenin hesabına yatırıyoruz.

Müşteriden kripto para alıyoruz ancak işletmeye Türk lirasıyla ödeme yapıyoruz. Bu sayede işletmeler, hem komisyon ödememiş oluyor ve kripto para kabul eder hale geliyor hem de vergi mevzuatına uygun bir durum ortaya çıkıyor."

Müşterilerin işletmeyi kaç kere ziyaret ettiği, hangi ürünleri tercih ettiği gibi müşteri memnuniyetine yönelik birçok bilgiyi ödeme sistemleri aracılığıyla işletmelere sağladıklarına dikkati çeken Yılmaz, "İşletmenin müşteri kitlesini tanımasını sağlayan ve müşterilerin de işletmeyi değerlendirdiği bir yapıyı sunuyoruz." dedi.

Yılmaz, maliyetleri düşürdüklerini ve hizmet kalitesini artırdıklarını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yurt dışında benzer projeler bulunuyor ancak bu kapsamda bir proje yok. Türkiye'nin en büyük online web siteleriyle görüştük. İşletmeler, projemizi çok heyecan verici buldu. Görüştüğümüz firmaların bazılarının harcama kartlarına da platformumuzu entegre ettik.

Hukuken de bir avantajımız var. Kasım ayında ödeme sistemleriyle ilgili bir değişiklik yapıldı ve yenilikçi sistemlere yer açabilmek için Merkez Bankası çeşitli düzenlemeler getirdi. Kurumların ikili anlaşmaları kapsamında birbirlerinde geçebilecek para puanlarıyla ilgili herhangi bir lisansa ihtiyaç olmadığı yönünde bir düzenleme oldu. Bu düzenleme üzerinden ilerliyoruz."

"Türkiye, işlem hacminde dünyada 5'inci sırada"

Dünyayla kıyaslandığında Türkiye'de kripto paraya olan ilginin daha fazla ve alanın büyüme hızının yüksek olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Ülke nüfusunun oransal olarak kripto paraya bakışını ele alan bir araştırmaya göre, Türkiye'deki nüfusun yüzde 20'si ya kripto para almış ya hesap açmış ya da konuyla ilgili eğitim almış. Bu araştırmada Türkiye, yüzde 20 oranla dünyada ilk sırada yer alıyor." diye konuştu.

Kripto paralara olan ilginin her geçen gün arttığına işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sistemimizde, kasımdan mayıs ayına kadar geçen 7 aylık sürede 100 bin yeni hesap açılışı oldu. Ayrıca, bağımsız kuruluşların araştırmaları bulunuyor. Bir araştırmaya göre, Türkiye, kripto para işlem hacminde dünyada 5'inci sırada yer alıyor. Bu araştırmalar, yurt dışındaki birçok firmanın Türkiye'ye neden gelmek istediğini ve ülkemizde neden bu kadar fazla kripto para borsası açıldığını ortaya koyuyor.

Öte yandan, kripto paralar, blockchain teknolojisinin kullanılabileceği yüzlerce alanlardan sadece bir tanesi. Yatırım tarafı olduğu için sıkça gündeme geliyor. Blockchain teknolojisi; yeni bir bankacılık, sigorta sistemi ya da veri saklama noktasında da farklı bir bakış açısı sunuyor."
Anadolu Ajansı
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