MEB; özel eğitim sınıfında öğrenim gören öğrencilerin sınıf geçme işlemlerinde tereddüde düşülen hususları açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 23.06.2020 tarih ve 8323057 sayılı yazılarıyla Özel eğitim okulunda veya özel eğitim sınıfında öğrenim gören öğrencilerin sınıf geçme işlemlerinde tereddüde düşülen hususları açıkladı.

Bakanlığımıza bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarında 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda yüz yüze eğitim yapılamadan uzaktan eğitim ile tamamlanmıştır.

Ülke genelinde rehberlik ve özel eğitim hizmetlerinin planlanması, sürdürülebilmesi ve eşgüdümün sağlanmasına yönelik çeşitli kanallardan ulaşan soru, tereddüt, talep ve önerilere ilişkin aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Özel eğitim okulunda veya özel eğitim sınıfında öğrenim gören öğrencilerin pandemi döneminde başarılarının değerlendirilmesi, sınıf geçme vb. hususlara ilişkin Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklik 11.6.2020 tarihli ve 31152 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda;

1) Özel eğitim okulunda veya özel eğitim sınıfında eğitim ve öğretim gören öğrencilerin yılsonu puanı, bir dönem puanı esas alınarak belirlenir ve ilgi (a) yönetmeliğin 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasına göre sınıf tekrarı yaptırılacaklar dışında ki tüm öğrenciler bir üst sınıfa geçmiş sayılır. Sınıf tekrarı yaptırılabilmesi için öğrenci velisi tarafından talebin öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüğüne 10.7.2020 tarihine kadar yazılı olarak iletmesi gerekmektedir.

a) Özel eğitim anaokulu ve özel eğitim anasınıfına kayıtlı olan öğrencilerden eğitim gördükleri sınıf seviyesinden devam etmek isteyen öğrenci velilerinin kayıtlı oldukları okul müdürlüklerine dilekçe vermeleri, birinci sınıfa başlamak isteyen öğrenci velilerinin ise adrese dayalı kayıt sistemine göre aday kayıt sisteminde göründükleri okul müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

b) İlkokul ve ortaokul kademesinde eğitim verilen özel eğitim okulları ve özel eğitim sınıflarında öğrenim gören öğrencilerden sınıf tekrarı yaptırılacaklara ilişkin öğrenci velisinin dilekçesine istinaden okul müdürlüğünce e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri-ŞÖK/Sınıf Tekrarına Kalanlar ekranında " Veli İsteği İle Sınıf Tekrarına Kaldı " seçeneğinin seçilmesi gerekmektedir.

c) Ortaöğretim kademesinde eğitim verilen özel eğitim okulları ve özel eğitim sınıflarında öğrenim gören öğrencilerden sınıf tekrarı yaptırılacaklara ilişkin öğrenci velisinin dilekçesine istinaden okul müdürlüğünce e-Okul Kurum İşlemleri / Sorumluluk-Tasdikname / Sınıf Tekrarı ve Öğrenim Hakkını Kullanmama" ekranı üzerinden veri girişine açık halde boş bulunan Öğrenim Hakkını Kullanmama Bilgisi seçeneğinde sınıf olarak öğrencinin halen kayıtlı olduğu sınıf seviyesi, Öğretim Yılı olarak ise "2019-2020 Öğretim Yılı" seçilmek suretiyle doğru ve eksiksiz bir şekilde sisteme veri girişlerinin yapılması gerekmektedir.

2) Sınıf tekrarı yapılmasına ilişkin gelen veli taleplerinde 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 3 üncü maddesinde yer alan hüküm, Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde ve Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde yer alan kayıt yaşı ile ilgili hükümlere ilişkin velilerin bilgilendirilmesi büyük önem arz etmektedir.

Ayrıca eğitsel değerlendirme ve tanılama ile ilgili iş ve işlemlerde gerekli olan eğitsel değerlendirme istek formunun öğrencinin yüz yüze eğitime devam ettiği 16 Mart 2020 tarihi esas alınarak o tarihe kadar yapılan çalışmalar ve performansı dikkate alınarak hazırlanması ve hazırlanan formun bulaş riskini azaltmak adına ıslak imzasız olarak elektronik ortamda okul müdürlüğünce ilgili rehberlik ve araştırma merkezlerine gönderilmesi gerekmektedir.

Özel eğitim okul ve özel eğitim sınıflarında yıl sonu işlemleri ve tereddüt edilen hususlara ilişkin gerekli iş ve işlemler yapılan açıklamalar ile birlikte her tür ve kademede öğrenime devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için ekte yer alan;

Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 5.6.2020 tarihli ve 7528000 sayılı yazısı,

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 28.05.2020 tarihli ve 7185150 sayılı yazısı,

Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 9.6.2020 tarihli ve 7646231 sayılı yazılarında yer alan hususların uygulanması gerekmektedir. Esas yazıyı ve eklerini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR