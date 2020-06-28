Bodrum Belediye Başkanı, uçuk döner fiyatlarını savundu
|28 Haziran 2020 17:31
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Turizm cenneti Bodrum'da 1 porsiyon dönerin 370 liraya satılması sosyal medyada büyük tepki çekince Bodrum Belediye Başkanı'ndan savunma geldi. Eleştirilere yanıt veren Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bodrum'da her şey ucuz olsun dersek bu insanlar farklı yerlere gider. Bodrum'un ekmek parası turizmdir. Örneğin her bütçeye göre döner var. Ama altın tabakta döner yemek isteyen de var" dedi.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bazı tatil işletmelerinde yüksek fiyata yiyecek satılmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
"KARALAMA KAMPANYASI YÜRÜTÜLÜYOR"
Başkan Aras, "Son günlerde işletmelerimizin fahiş fiyat uyguladığına dair bir karalama kampanyası yürütülüyor. Buraya dünyanın en zengin insanlarının da geldiğini göz önünde bulundurmalıyız. Bu insanların beklentilerine göre hizmet sunulan yerler de var. Bodrum'un bu işletmelere de ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.
"ALTIN TABAKTA DÖNER YEMEK İSTEYEN VAR"
İlçede her bütçeye göre dönerin mevcut olduğunu söyleyen Aras, "Bodrum'da her şey ucuz olsun dersek bu insanlar Bodrum'a gelmez, farklı yerlere gider. Bodrum'un ekmek parası turizmdir, bunu yadsıyamayız. Örneğin Bodrum'da her bütçeye göre döner var. Ama altın tabakta döner yemek isteyen de var. Ucuz döner satanın kötü ürün sunduğunu zannetmeyin. Şayet aldığı hizmetle ödediği bedelin tutarsız olduğunu düşünen, hizmet aldığı işletmenin temizliğinden, hijyeninden şüphe eden vatandaşımız varsa Belediyemize başvurur, biz de gerekli denetimleri yaparız" dedi.
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