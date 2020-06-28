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Kilosunu 5 bin liradan satıp, siparişlerine yetişemiyor

Amasya'da arıcılık yapan Halit Çelebi, Kovid-19 salgınıyla birlikte daha çok rağbet gören, kilogramını 5 bin liradan sattığı propolisin siparişlerine yetişemiyor.
 28 Haziran 2020 17:40
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Kilosunu 5 bin liradan satıp, siparişlerine yetişemiyor

Daha önce Dünya Arıcılar Birliği Federasyonu tarafından düzenlenen bal yarışmalarında birinci ve üçüncü olan Çelebi, Amasya'da kendi firması ve sözleşmeli arıcılarla birlikte senede yaklaşık 200 kilogram propolis üretiyor.

6 ÜLKEDEN SİPARİŞ ALIYOR

Çelebi, kovanlardan elde ettiği propolisi çeşitli işlemlerden geçirerek sıvı, toz ve kapsül halinde satışa sunuyor. Çelebi, AA muhabirine, Kovid-19 sürecinde Çin'deki propolis üretiminin azalmasıyla İtalya başta olmak üzere 6 ülkeden sipariş aldıklarını, bazı ülkelere test ürünleri gönderdiklerini söyledi.

"PAZAR SORUNUMUZ YOK"

Ülkelerden propolisi farklı alanlarda kullanılmak üzere talep aldıklarını belirten Çelebi, şunları kaydetti:

"Pazarda sorunumuz yok, iç pazarda ve dış pazarda gayet iyiyiz. Çin'in koronavirüs sonrasında üretimde sıkıntıya girmesiyle yurt dışından daha çok istek geldi. İtalya'dan istek var, Ürdün'den istek var. Ürdün'de hayvan yeminde kullanmak için istiyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri'nden istek var. Yine orada da atların bağışıklık sistemini güçlendirmek için istiyorlar. İspanya'dan insanlar için kapsül haline gelmiş şekilde istiyorlar. Almanya'dan toz halindeki propolisi istiyorlar. Irak ve Arabistan'a da deneme ürünleri gönderdik. Bunlara yetişmek için önümüzdeki yıllarda sözleşmeli üretimi artırıp çevre illerdeki propolisi de değerlendirmeyi düşünüyoruz."

"ÇOK ZAHMETLİ VE ÜRETİMİ DÜŞÜK BİR ÜRÜN"

Propolis üretimini 6 yıldır yaptıklarının fakat üretim sürecinin çok zor olduğunun altını çizen Çelebi, şunları kaydetti:

"Değeri yaşadığımız koronavirüsle daha da fazla anlaşılan, bağışıklık sistemini güçlendiren bu ürün, son zamanlarda daha çok tercih edilmeye başlandı. Propolisin toplanması ve arılardan almamız gerçekten zor bir süreç. Bu ürünü biz kovanlara koyduğumuz tuzaklardan alıyoruz. Arı kovana girerken mikropları kırmak için ayaklarını tuzaklara sürtüyor. Bu ürünü o şekilde alıyoruz. Aldığımız propolisi önce buzdolabını koyup donduruyoruz, ardından işlemlerden geçiriyoruz."
Anadolu Ajansı
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