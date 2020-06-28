İmamoğlu duyurdu: İlk kadın cankurtaranlar göreve başladı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı paylaşımla ilk kadın cankurtaranların işe başladığını yazdı.
|28 Haziran 2020 17:43
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Doğa Yağcı, Ekin Öztürk ve Kübra Çakır, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev alan ilk kadın cankurtaranlar olarak göreve başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeniliği sosyal medya hesabından duyurdu.
"TÜM ALANLARDA DAHA ÇOK KADIN YER ALACAK"
İmamoğlu paylaşımında, "İlk kadın cankurtaranlarımız göreve başladı. İBB'nin tüm çalışma alanlarında daha çok kadın yer alacak. Her birine başarılar" ifadelerini kullandı.
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