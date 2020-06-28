1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Diyarbakır Valiliğinden köpekle işkence iddiasına yalanlama

Diyarbakır Valiliği, gözaltına alınan bir kadına köpekle işkence yapıldığı iddialarını yalanladı.
 28 Haziran 2020 18:29
Yazdır
Diyarbakır Valiliğinden köpekle işkence iddiasına yalanlama

Diyarbakır Valiliği, gözaltına alınan bir kadına köpekle işkence yapıldığı iddialarını yalanladı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı internet haberlerinde ve sosyal medya hesaplarında kentte 26 Haziran'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Sevil Çetin'e köpekle işkence yapıldığı iddiaları üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirme gereğinin duyulduğu belirtildi. Açıklamada, "İlimiz genelinde bölücü terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve örgüt mensuplarının yakalanmalarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Mardin ve Van illeri yetkili mahkemelerince silahlı terör örgütüne üye olma ve görevi kötüye kullanma suçlarından aranması bulunan Sevil Çetin isimli şahsın yakalanması amacıyla 26 Haziran'da Bağlar ilçesinde bir ikamete operasyon düzenlenmiştir. İkamete giriş yapıldığı esnada dışarıda bulunan özel eğitimli arama köpeği şahsın balkon kapısından atlamaya çalışması üzerine sağ ayağından tutmak suretiyle kaçmasını engellemiş, operasyon köpeği eğiticisi tarafından derhal kontrol altına alınmış, şüpheli şahsın görevlilerimize ve kendisine zarar vermemesi amacıyla kademeli oranda zor kullanılarak yakalanması sağlanmıştır. İddia edildiği şekilde operasyon köpeği marifetiyle kasıtlı bir saldırı söz konusu değildir. İkamette yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Sevil Çetin isimli şahıs, sevk edildiği adli mercilerce yapılan işlemlerinin ardından silahlı terör örgütüne üye olma suçundan gerekli işlemlerin yapılabilmesi için 27 Haziran'da Mardin İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmiştir" denildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
ÖSYM Başkanı, YKS oturumlarını değerlendirdi
28 Haziran 2020 18:36		 Soylu'dan öğrenciler için seferber olan görevlilere teşekkür
28 Haziran 2020 17:56
İmamoğlu duyurdu: İlk kadın cankurtaranlar göreve başladı
28 Haziran 2020 17:43		 Bodrum Belediye Başkanı, uçuk döner fiyatlarını savundu
28 Haziran 2020 17:31
Bakan Selçuk'tan meslektaşlarına 'Öğretmenler Odası' önerisi
28 Haziran 2020 17:05		 'YKS'de dağıtılan kalemler gönüllü gençler tarafından üretildi'
28 Haziran 2020 16:08
Almanlar, Türkiye'ye turist göndermek istemiyor
28 Haziran 2020 15:25		 Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD İnsan Ticareti Raporu'na tepki
28 Haziran 2020 15:01
Bakan açıkladı... Karadeniz'de bir ilk olacak
28 Haziran 2020 14:25		 İbrahim Kalın'dan Irak'a tıbbi malzeme yardımı açıklaması
28 Haziran 2020 11:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:21 - YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?19:09 - EGM'den kemer, cep telefonu ve kırmızı ışık denetimi19:06 - Görevden alınan HDP'li başkan, koronavirüse yakalandı19:04 - Kuyudan çıkan yanan su şaşırtıyor18:58 - Sınava geç kalan öğrencileri zabıta yetiştirdi18:36 - ÖSYM Başkanı, YKS oturumlarını değerlendirdi
18:31 - 81 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi18:29 - Diyarbakır Valiliğinden köpekle işkence iddiasına yalanlama18:28 - Sınava geç kalan öğrencilerin yardımına Milletvekili yetişti18:15 - Bin yıllık dut ağacı meyve veriyor18:12 - İçişleri Bakanlığı: 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu17:56 - Soylu'dan öğrenciler için seferber olan görevlilere teşekkür
17:49 - YKS maratonunda tüm oturumlar tamamlandı17:43 - İmamoğlu duyurdu: İlk kadın cankurtaranlar göreve başladı17:40 - Kilosunu 5 bin liradan satıp, siparişlerine yetişemiyor17:36 - 6 çocuk babası oğlu ile sınava girdi17:35 - Baba-kız birbirine önce başarı diledi, sonra rakip oldu17:31 - Bodrum Belediye Başkanı, uçuk döner fiyatlarını savundu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, bir müzayededen, Fatih Sultan Mehmet'in portresini 6,5 milyon TL verip satın almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Torba kanunda yapılan değişiklikler kamu personeline nasıl yansıyacak?
Bilim Kurulu araştırdı... İşte vaka artışının 3 nedeni
Aşıyı beklerken ışını bulduk
İkinci el otomobil fiyatları düşer mi? Tarih verildi
Arşivi su bastı, müdür 15 günü geçirince mahkeme zayi belgesi vermedi
Youtuber, YKS'ye geç kaldı, duygu sömürüsü yaptı
Virüsten rekor ölüm... En çok ölüm olan ülkeler
YKS'de soru kitapçığının fotoğrafını paylaşan kişi gözaltına alındı
Koronavirüsle ilgili yeni gerçek: Tek hedefi akciğerler değil
400'ün üzerinde eşya için ilave gümrük vergisi getirildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sucuklu yumurta 2
gençlerimizden geleceklerini özel sektörde aramalarını istiyorum 2
maske takmak 1
kemal sunal 1
Göze kirpiğin kaçması 2
gençlerle video konferans 1
telefon alarmındaki erteleme özelliği 1
Dokunmayın şabanıma 2
yasak elma 1
27.06.2020 trabzonspor vs ankaragücü maçı 1
SON İLANLAR
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Yalova Albel 10 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Rize İyidere Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Ordu Ünbel Denışmanlık Geçici 11 İşçi Alacak
Muğla Stratonikeia Kazı Başkanlığı Geçici 9 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi Geçici 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam