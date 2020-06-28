Diyarbakır Valiliğinden köpekle işkence iddiasına yalanlama
|28 Haziran 2020 18:29
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Diyarbakır Valiliği, gözaltına alınan bir kadına köpekle işkence yapıldığı iddialarını yalanladı.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı internet haberlerinde ve sosyal medya hesaplarında kentte 26 Haziran'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Sevil Çetin'e köpekle işkence yapıldığı iddiaları üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirme gereğinin duyulduğu belirtildi. Açıklamada, "İlimiz genelinde bölücü terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve örgüt mensuplarının yakalanmalarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Mardin ve Van illeri yetkili mahkemelerince silahlı terör örgütüne üye olma ve görevi kötüye kullanma suçlarından aranması bulunan Sevil Çetin isimli şahsın yakalanması amacıyla 26 Haziran'da Bağlar ilçesinde bir ikamete operasyon düzenlenmiştir. İkamete giriş yapıldığı esnada dışarıda bulunan özel eğitimli arama köpeği şahsın balkon kapısından atlamaya çalışması üzerine sağ ayağından tutmak suretiyle kaçmasını engellemiş, operasyon köpeği eğiticisi tarafından derhal kontrol altına alınmış, şüpheli şahsın görevlilerimize ve kendisine zarar vermemesi amacıyla kademeli oranda zor kullanılarak yakalanması sağlanmıştır. İddia edildiği şekilde operasyon köpeği marifetiyle kasıtlı bir saldırı söz konusu değildir. İkamette yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Sevil Çetin isimli şahıs, sevk edildiği adli mercilerce yapılan işlemlerinin ardından silahlı terör örgütüne üye olma suçundan gerekli işlemlerin yapılabilmesi için 27 Haziran'da Mardin İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmiştir" denildi.
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