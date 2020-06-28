81 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu AYT ile üçüncü ve son oturumu YDT dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
|28 Haziran 2020 18:31
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İçişleri Bakanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
Bakanlık, 18 Haziran'da 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle, YKS'nin halk sağlığı açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi amacıyla belirli saatlerde sokağa çıkmanın kısıtlanacağını açıklamıştı.
Bu kapsamda, Türkiye genelinde 09.30-18.30 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
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