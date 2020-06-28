Kuyudan çıkan yanan su şaşırtıyor
|28 Haziran 2020 19:04
|Yazdır
Düzce'nin Köprübaşı Ömerefendi köyünde bulunan bir çiftlik evinin bahçesindeki kuyudan akan su çakmak çakıldığında yanmaya başlıyor. Yanan su görenleri hayrete düşürürken, çiftlikte bulunanlar üzerinde yemek pişirebiliyor.
Düzce'nin Köprübaşı Ömerefendi köyünde bulunan çiftlik evinin bahçesine sulama amaçlı açılan kuyudan akan sudan çıkan koku çiftlikte bekçilik yapan Hasan Aktürk'ün dikkatini çekti. Bununla birlikte suda meydana gelen kaynama ve köpüklenmeyle birlikte gaz salındığını fark eden Aktürk, suya çakmak çakınca yanmaya başladı. Yoğun yanma olan suyun etrafına taş duvar örülerek üzerine bir düzenek yapıldı ve çiftlik sahipleri yanan suyun üzerinde yemek pişirmeye başladı. Projeyi ilerleten çiftlik sahipleri evlere sıcak su hattı çekerek kalorifer peteklerini ısıttılar ancak mesafe uzun olduğu için su devir-daim sırasında soğuduğundan verim alınamadı.
Yanan su hakkında bilgi veren Hasan Aktürk, "Burası bir çiftlik, sulama mahiyetinde bu kuyu açıldı. Artezyen çakıldı. 110 metreye inildiğinde sular çıktı. Çıktıktan sonra suda koku vardı. Kokan suya çakmağı çaktık, cayır cayır yanmaya başladı. Doğal gaz gibi devamlı yanan bir su. Üzerinde köfte pişiriyoruz, ciğer pişiriyoruz yiyoruz. Üzerine taze mısır koyuyoruz tenekeyle yiyoruz, pişiriyor. Duyan merak edip görmeye geliyor. Yakılı kalınca hiç sönmüyor. Sadece kuvvetli bir rüzgar söndürebilir. Evlere tesisat çektik, suları ısıttı, petekleri ısıttı. Ancak borunun uzun olması nedeniyle yaklaşık 100 metre devir-daim yaparken su soğudu. Tam ısıtamadığı için kullanmamaya başladık" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kuş cenneti Yayla Gölü koruma altına alındı
28 Haziran 2020 17:13
|Doğa harikası Ardos Gölü vatandaşların uğrak yeri oldu
28 Haziran 2020 16:13
|Antalya'ya 360 derece dönebilen 'ters ev' yapıldı
28 Haziran 2020 14:40
|Erzurum'da üretilen ceset torbaları Avrupa'ya satılıyor
28 Haziran 2020 14:31
|60 yaşında tıp okumak için YKS'ye girdi
28 Haziran 2020 13:46
|Bu ilçede 4 bin kişinin nerede olduğu merak ediliyor
28 Haziran 2020 13:39
|Sessizliği, sakinliği ve doğasıyla kampçıların uğrak noktası Boraboy Gölü
28 Haziran 2020 13:35
|Deneme amaçlı dikilen bezelye bir köyün geçim kaynağı oldu
28 Haziran 2020 12:01
|Kimliğini düşüren öğrenci sınava alınmadı
28 Haziran 2020 11:03
|Sınav için yanlış okula gitti, imdadına vatandaşlar yetişti
28 Haziran 2020 10:51