1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Görevden alınan HDP'li başkan, koronavirüse yakalandı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Sarıcan Belde Belediyesi'nin terör soruşturma kapsamından görevden alınan eski başkanı HDP'li Bekir Polat, koronavirüse yakalandı. Polat'ın bir sürece koronavirüse yakalanan Tunceli Belediye Başkanı TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu ile görüştüğü öğrenildi.
 28 Haziran 2020 19:06
Yazdır
Görevden alınan HDP'li başkan, koronavirüse yakalandı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Sarıcan Belde Belediyesi'nin terör soruşturma kapsamından görevden alınan eski başkanı HDP'li Bekir Polat, koronavirüse yakalandı. Polat'ın bir sürece koronavirüse yakalanan Tunceli Belediye Başkanı TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu ile görüştüğü öğrenildi.

Hakkında terör soruşturma kapsamında 24 Haziran günü görevinden alınan Sarıcan Belde Belediyesi eski başkanı HDP'li Bekir Polat, koronavirüse yakalandı. Polat'ın, bir sürece koronavirüse yakalan Tunceli Belediye Başkanı TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu ile görüştüğü belirlendi.

FİLYASYON ÇALIŞMASI BAŞLADI

Gözaltına alındıktan sonra adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Polat'ın evine çok sayıda ziyaretçinin geldiği belirlenince, filyasyon çalışması başlatıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmayla Polat ile temas edenler 14 gün karantinaya alındı. Polat'ın koronavirüs tedavisinin evinde devam ettiği öğrenildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sınava geç kalan öğrencileri zabıta yetiştirdi
28 Haziran 2020 18:58		 Sınava geç kalan öğrencilerin yardımına Milletvekili yetişti
28 Haziran 2020 18:28
Bin yıllık dut ağacı meyve veriyor
28 Haziran 2020 18:15		 Kilosunu 5 bin liradan satıp, siparişlerine yetişemiyor
28 Haziran 2020 17:40
6 çocuk babası oğlu ile sınava girdi
28 Haziran 2020 17:36		 Baba-kız birbirine önce başarı diledi, sonra rakip oldu
28 Haziran 2020 17:35
Sınavdan çıkan gencin, spikere verdiği yanıt olay oldu
28 Haziran 2020 17:27		 Karantina dinlemedi, sınava ambulansla gitti
28 Haziran 2020 17:25
YKS'de veliler sınıfta kaldı
28 Haziran 2020 17:16		 Kurbanlık alışverişlerinde 'Tokalaşmadan pazarlık yapın'
28 Haziran 2020 16:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:21 - YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?19:09 - EGM'den kemer, cep telefonu ve kırmızı ışık denetimi19:06 - Görevden alınan HDP'li başkan, koronavirüse yakalandı19:04 - Kuyudan çıkan yanan su şaşırtıyor18:58 - Sınava geç kalan öğrencileri zabıta yetiştirdi18:36 - ÖSYM Başkanı, YKS oturumlarını değerlendirdi
18:31 - 81 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi18:29 - Diyarbakır Valiliğinden köpekle işkence iddiasına yalanlama18:28 - Sınava geç kalan öğrencilerin yardımına Milletvekili yetişti18:15 - Bin yıllık dut ağacı meyve veriyor18:12 - İçişleri Bakanlığı: 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu17:56 - Soylu'dan öğrenciler için seferber olan görevlilere teşekkür
17:49 - YKS maratonunda tüm oturumlar tamamlandı17:43 - İmamoğlu duyurdu: İlk kadın cankurtaranlar göreve başladı17:40 - Kilosunu 5 bin liradan satıp, siparişlerine yetişemiyor17:36 - 6 çocuk babası oğlu ile sınava girdi17:35 - Baba-kız birbirine önce başarı diledi, sonra rakip oldu17:31 - Bodrum Belediye Başkanı, uçuk döner fiyatlarını savundu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, bir müzayededen, Fatih Sultan Mehmet'in portresini 6,5 milyon TL verip satın almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Torba kanunda yapılan değişiklikler kamu personeline nasıl yansıyacak?
Bilim Kurulu araştırdı... İşte vaka artışının 3 nedeni
Aşıyı beklerken ışını bulduk
İkinci el otomobil fiyatları düşer mi? Tarih verildi
Arşivi su bastı, müdür 15 günü geçirince mahkeme zayi belgesi vermedi
Youtuber, YKS'ye geç kaldı, duygu sömürüsü yaptı
Virüsten rekor ölüm... En çok ölüm olan ülkeler
YKS'de soru kitapçığının fotoğrafını paylaşan kişi gözaltına alındı
Koronavirüsle ilgili yeni gerçek: Tek hedefi akciğerler değil
400'ün üzerinde eşya için ilave gümrük vergisi getirildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Deprem 1
ağlamayan bebeğe mama vermezler 1
maske takmak 1
ispat edene 1 milyon dolar vereceğim 1
Dokunmayın şabanıma 2
kemal sunal 1
maske 1
gençlerle video konferans 1
27.06.2020 fenerbahçe vs btc türk y.malatyaspor maçı 1
talat bulut 1
SON İLANLAR
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Yalova Albel 10 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Rize İyidere Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Ordu Ünbel Denışmanlık Geçici 11 İşçi Alacak
Muğla Stratonikeia Kazı Başkanlığı Geçici 9 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi Geçici 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam