2020 YKS soru ve cevapları açıklandı
2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) Oturumları Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı
|28 Haziran 2020 20:56
|Yazdır
Yükseköğretim Kurumları sınavı dün ve bugün yapılan oturumlar ile birlikte sona erdi.
Sona eren YKS'nin soru ve cevaplarını ÖSYM açıkladı.
İşte ÖSYM'den konuyla ilgili yapılan açıklama
27 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 28 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarına 28 Haziran 2020 tarihinde saat 20.50'den itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.
2020-YKS (TYT, AYT ve YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları için;TIKLAYINIZ
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı
28 Haziran 2020 20:25
|YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
28 Haziran 2020 19:21
|EGM'den kemer, cep telefonu ve kırmızı ışık denetimi
28 Haziran 2020 19:09
|81 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
28 Haziran 2020 18:31
|'Ecdat yadigarı' hastane şifa dağıtacak
28 Haziran 2020 15:35
|TRT EBA TV'de yaz okulu programı başlatıyor
28 Haziran 2020 15:13
|Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
28 Haziran 2020 14:44
|Bakan Varank: 5,5 milyon vatandaşa kit ulaştırıldı
28 Haziran 2020 11:49
|Yurtdışına gidemeyen görevli memura aylığının üçte biri ödenecek
28 Haziran 2020 09:57
|YKS için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı
28 Haziran 2020 09:50