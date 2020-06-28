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2020 YKS soru ve cevapları açıklandı

2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) Oturumları Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı
 28 Haziran 2020 20:56
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2020 YKS soru ve cevapları açıklandı

Yükseköğretim Kurumları sınavı dün ve bugün yapılan oturumlar ile birlikte sona erdi.

Sona eren YKS'nin soru ve cevaplarını ÖSYM açıkladı.

İşte ÖSYM'den konuyla ilgili yapılan açıklama

27 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 28 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarına 28 Haziran 2020 tarihinde saat 20.50'den itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.

2020-YKS (TYT, AYT ve YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları için;TIKLAYINIZ
Memurlar.Net
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