1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Atlar, sağlık çalışanları için piste çıktı

Toplum sağlığını korumakla yükümlü olan, koronavirüs salgınında da büyük özveri ve cesaretle mücadelenin en ön saflarında yer alan Sağlık Bakanlığı ve tüm sağlık çalışanları adına ilk kez düzenlenen at yarışı, bu akşam Ankara'da koşuldu.
 28 Haziran 2020 19:37
Yazdır
Atlar, sağlık çalışanları için piste çıktı

Salgınla mücadelenin kahramanlarına karşı saygı ve şükranların bir göstergesi olarak yarış programına eklenen Sağlık Bakanlığı Sağlık Çalışanları Koşusu'na, 4 ve yukarı yaşlı safkan İngiliz atları katıldı.

75. Yıl Ankara Hipodromu'nda gerçekleşen ve 160 bin TL ikramiyeli yarışa, 8 at katılım gösterdi. Hakkı Özyurteri'ye ait "HASAFET" ilk metrelerde aldığı liderliği, koşunun sonuna kadar koruyarak jokeyi Akın Sözen'le zafere ulaştı.

Emin Karataş tarafından antrene edilen 6 yaşındaki safkan, 1.53.13'lük bitiriş derecesiyle de pist rekoru kırmayı başardı. Çim pistte 1900 metre mesafede gerçekleşen koşuyu, sonlarda dış kulvardan sprinte kalkan "FEARLESS ACTION" ikinci tamamladı.

"RUNNER BULL" üçüncülükte kalırken, daha geride "DISTANT SHINING" dördüncü, "HAFO" isimli safkan da beşinci oldu. Koşuda farklar ise 3 boy, yarım boy, 3 boy, 4 boy şeklinde oluştu.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Youtuber gencin YKS oyunu
28 Haziran 2020 20:15		 Kısıtlama sona erdi, vatandaşlar Taksim'e akın etti
28 Haziran 2020 19:42
Görevden alınan HDP'li başkan, koronavirüse yakalandı
28 Haziran 2020 19:06		 Sınava geç kalan öğrencileri zabıta yetiştirdi
28 Haziran 2020 18:58
Sınava geç kalan öğrencilerin yardımına Milletvekili yetişti
28 Haziran 2020 18:28		 Bin yıllık dut ağacı meyve veriyor
28 Haziran 2020 18:15
Kilosunu 5 bin liradan satıp, siparişlerine yetişemiyor
28 Haziran 2020 17:40		 6 çocuk babası oğlu ile sınava girdi
28 Haziran 2020 17:36
Baba-kız birbirine önce başarı diledi, sonra rakip oldu
28 Haziran 2020 17:35		 Sınavdan çıkan gencin, spikere verdiği yanıt olay oldu
28 Haziran 2020 17:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:41 - Yeni vaka sayısı 4 gündür azalıyor21:25 - Kaybolan 14 yaşındaki çoban, 20 saat sonra bulundu21:16 - Küçükçekmece Gölü'ndeki balık ölümlerine ilişkin açıklama20:58 - Muğla'da 5,2 büyüklüğünde deprem20:56 - 2020 YKS soru ve cevapları açıklandı20:36 - 7 yaşındaki kayıp İkranur'dan haber alınamıyor
20:34 - TRT eski başspikeri Cihangir Göker vefat etti20:25 - Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı20:22 - Yakalanan teröristin üzerinden güneş paneli çıktı20:15 - Youtuber gencin YKS oyunu19:58 - Yola dökülen betonu tahrip eden kadına soruşturma19:42 - Kısıtlama sona erdi, vatandaşlar Taksim'e akın etti
19:37 - Atlar, sağlık çalışanları için piste çıktı19:21 - YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?19:09 - EGM'den kemer, cep telefonu ve kırmızı ışık denetimi19:06 - Görevden alınan HDP'li başkan, koronavirüse yakalandı19:04 - Kuyudan çıkan yanan su şaşırtıyor18:58 - Sınava geç kalan öğrencileri zabıta yetiştirdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, bir müzayededen, Fatih Sultan Mehmet'in portresini 6,5 milyon TL verip satın almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Torba kanunda yapılan değişiklikler kamu personeline nasıl yansıyacak?
Bilim Kurulu araştırdı... İşte vaka artışının 3 nedeni
2020 YKS soru ve cevapları açıklandı
Aşıyı beklerken ışını bulduk
İkinci el otomobil fiyatları düşer mi? Tarih verildi
Yeni vaka sayısı 4 gündür azalıyor
Youtuber, YKS'ye geç kaldı, duygu sömürüsü yaptı
Arşivi su bastı, müdür 15 günü geçirince mahkeme zayi belgesi vermedi
Virüsten rekor ölüm... En çok ölüm olan ülkeler
Sınavdan çıkan gencin, spikere verdiği yanıt olay oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
corona virüs vaka sayısı 2
telefon alarmındaki erteleme özelliği 1
gençlerimizden geleceklerini özel sektörde aramalarını istiyorum 2
oy moy yok 2
gençlerle video konferans 1
mehmet ekici 1
kaçak düğünler 1
emre belözoğlu 1
maske 1
Dokunmayın şabanıma 2
SON İLANLAR
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam