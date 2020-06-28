Atlar, sağlık çalışanları için piste çıktı

POLİSLERİN MOTOSİKLETLERLE ÖĞRENCİLERİ SINAVA YETİŞTİRDİĞİ HEYECANLI ANLAR Sakarya’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2’nci oturumunda geç kalan öğrencileri sınava motosikletli polis ekipleri yetiştirdi. Polis kameralarına yansıyan anlar ise aksiyon filmlerini aratmadı. Sakarya’da binlerce üniversite adayı bir ilki yaşayarak salgın tedbirleri kapsamında sınava alındı. Öğrenciler, kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi amacıyla sabah saatlerinden itibaren sınava girecekleri binalara geldi. Hayallerini gerçekleştirmek için girecekleri sınava geç kalan bazı üniversite adaylarının imdadına ise motosikletli polis ekipleri yetişti. Adayları sınava yetiştirmek için seferber olan ekiplerin kameralarına kayıt ettikleri görüntüler ise aksiyon filmlerini aratmadı.