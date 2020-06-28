Kısıtlama sona erdi, vatandaşlar Taksim'e akın etti
ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci ve üçüncü oturumları nedeniyle 81 ilde getirilen sokağa çıkma yasağı saat 18.30 itibariyle sona erdi.
|28 Haziran 2020 19:42
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ÖSYM tarafından düzenlenen ve 2 Milyon 437 bin 119 öğrencinin katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci ve üçüncü oturumları nedeniyle 81 ilde sabah saat 09.30 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti.
Öğrencilerin kalabalıklardan uzak, güvenli ve kolay şekilde okullarına ulaşması için getirilen sokağa çıkma kısıtlaması oturumların bitmesiyle saat 18.30 itibariyle sona erdi.
Kısıtlamanın sona ermesiyle vatandaşlar Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne akın etti. İstiklal Caddesi'nin zaman geçtikçe kalabalıklaştığı görüldü.
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