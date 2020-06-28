Youtuber gencin YKS oyunu
|28 Haziran 2020 20:15
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İstanbul Üniversitesi Beyazıt yerleşkesinde gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna son anda yetişen Görkem Varlık isimli genç, sınav giriş belgesi yerine boş kağıtla gelince sınava alınmadı. Varlık'ın Youtuber olduğu ve iki sene önce de dikkat çeken röportajlar verdiği ortaya çıktı.
Her yıl binlerce öğrencinin üniversite kazanma hayaliyle sınava girdiği YKS'de Görkem Varlık isimli bir Youtuber, dikkat çekmek için sınava geç kalmış gibi davrandı. İstanbul Üniversitesi Beyazıt yerleşkesinde meydana gelen olayda, son dakika güvenlik kapısından içeri alınan genç, dakikalar sonra dışarı çıktı.
Sınav giriş belgesi yerine kuzenlerinin boş kağıt verdiğini ve bu yüzden sınava alınamadığını söyleyen Youtuber, kuzenleri yüzünden sınava giremediğini iddia ederek oyun oynadı.
Gazetecilerin Sınav kağıdını neden kontrol etmedin sorusuna ise tepkiyle Kuzenim sonuçta sen eder miydin diye yanıt veren Yotuberın daha önce de benzer şekilde röportaj verdiği ortaya çıktı.
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