Yakalanan teröristin üzerinden güneş paneli çıktı
|28 Haziran 2020 20:22
|Yazdır
Adıyaman'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sivil kıyafet giyerek alışveriş için ilçe merkezine inen terörist yakalandı. Yakalanan terörist kırsaldaki sığınakların yerini gösterdi.
"Mervan" kod adlı PKK/KCK terör örgütü üyesi Mehmet Akcan, sivil kıyafetler giyip alış veriş yapmak isterken yakalandı. Adıyaman'ın Gerger ilçesine alış veriş yapmak için gelen terör örgütü mensubu, jandarma ekiplerinin dikkatinden kaçmadı.
Durumundan şüphelenilen terörist güvenlik güçlerinin 'dur' ikazına uymayarak kaçmak istedi. Jandarma ekipleri teröristi kovalama sonrasında yakaladı. 20 Haziran tarihinde yakalanan teröristin sorgulamasında PKK/KCK'nın kış üslenmesi yaptığı 2 sığınağın yerini gösterdi.
25-26 Haziran tarihlerinde Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Karagöl mevki, Kızılgevan Tepe ve Gaja Tepe bölgelerinde icra edilen operasyon ile örgütü mensuplarının kış üslenmesi yaptıkları 2 ayrı noktadaki sığınakta ve 9 ayrı noktada tespit edilen bidonlar içerisinde malzemeler ele geçirildi.
Bidonlarda 1 adet örgüt simgeli bez parçası, 6 adet batarya, 2 adet güneş paneli, 2 adet kablo bağlı pil bloğu, 1 adet radyo, 5 adet not defteri, 12 adet örgütsel kitap, 8 adet el feneri, 400 metre kablo, 1 adet akım ölçer, 1 adet ses kayıt cihazı, 1 adet kuzineli soba, 2 adet kuru akü,1 adet dörtlü ocak,2 çift ayakkabı, 2 adet hafızalı radyo, 1 adet radyo mp3, 1 adet ışıldak, 1 adet akü, 14 adet büyük boy pil, 61 adet küçük pil, 1 adet keser, 1 adet kazma, 1.250 kilogram muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İçişleri Bakanlığı: 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
28 Haziran 2020 18:12
|Van'da iki işçiyi şehit eden teröristler etkisiz hale getirildi
28 Haziran 2020 15:18
|MSB: Zap bölgesinde bir terörist etkisiz hale getirildi
28 Haziran 2020 12:44
|Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısı sanıkları cezasız kalmadı
28 Haziran 2020 11:12
|Örgütten kaçan turuncu kategorideki terörist yaşadıklarını anlattı
28 Haziran 2020 11:09
|FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 23 tutuklama
28 Haziran 2020 10:57
|18 günlük hain takibi... İHA gördü, SİHA vurdu
28 Haziran 2020 09:56
|'Ankesör ve büfe'den çıkan FETÖ
28 Haziran 2020 08:36
|5 kişinin şehit düştüğü saldırının faili PKK'lı terörist yakalandı
27 Haziran 2020 19:21
|Mardin'de yakalanan terörist PKK'nın 'bombacısı' çıktı
27 Haziran 2020 18:22