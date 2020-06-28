TRT eski başspikeri Cihangir Göker vefat etti
|28 Haziran 2020 20:34
|Yazdır
Eski Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) başspikerlerinden, diksiyon eğitmeni Cihangir Göker, Ankara'da 77 yaşında vefat etti.
TRT Ankara Televizyonu'nda 31 Ocak 1968'de gerçekleştirilen ilk yayının spikerliğini ve tarihçi Afet İnan'ın "Atatürk ve Devrimleri" programının sunuculuğunu üstlenen Göker, 41 yıllık meslek hayatında önemli anları ve olayları kamuoyuna aktarmıştı.
Ankara'da 77 yaşında vefat eden Cihangir Göker'in naaşı 29 Haziran Pazartesi Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.
- TRT Genel Müdürü Eren'den başsağlığı mesajı
TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Eren, usta spiker Göker'in vefatı dolayısıyla Twitter'dan başsağlığı mesajı yayımladı.
Eren, "TRT'nin önemli isimlerinden emekli başspikerimiz, diksiyon ve etkili konuşma sanatının duayen ismi Cihangir Göker, hayata veda etti. Türkçenin doğru kullanımı için çok çalıştı, birçok insan yetiştirdi. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.
- Medya dünyasından çok sayıda isme eğitim vermişti
Diksiyon ve etkili konuşma sanatının önemli isimlerinden Göker, yıllarca görevini sürdürdüğü TRT'deki kariyerinin ardından, Başkent İletişim Akademisi'nde medya dünyasındaki birçok ünlü isme eğitim vermişti.
AA'ya 26 Eylül 2019'da Türk Dil Bayramı ve Türk dilinin yaşadığı sorunlar ile çözüm yollarına ilişkin verdiği röportajda, her Türk gencinin evinde mutlaka Türk Dil Kurumunun Türkçe sözlüğünü bulundurmasını öğütleyen Göker, "Dilini kaybeden milletler yok olmaya mahkum olur." ifadesini kullanmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kurban kesimi 'randevu' sistemiyle yapılacak
26 Haziran 2020 07:15
|Polis babasının tabancasıyla intihara kalkıştı
24 Haziran 2020 19:40
|Antalyalı 'Örümcek Adam' İzmir sokaklarında gösteri yaptı
24 Haziran 2020 11:53
|Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapan 'Boralar' yurda döndü
24 Haziran 2020 09:56
|Kocaeli'de iş kazası: 1 ölü
23 Haziran 2020 12:44
|Adıyaman'da Fırat kaplumbağası görüldü
23 Haziran 2020 10:11
|Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
22 Haziran 2020 12:47
|Jandarma yaşlı kadının sırtındaki ot dolu sepeti alarak evine kadar taşıdı
20 Haziran 2020 14:50
|Nevşehir'de LGS sınavına girecek öğrencilere 27 ton karpuz dağıtılacak
19 Haziran 2020 13:22
|19 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları
19 Haziran 2020 00:03