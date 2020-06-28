7 yaşındaki kayıp İkranur'dan haber alınamıyor

Giresun'un Bulancak ilçesi İcili köyünde dün akşam evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaşlara bakmaya giden İkranur Tirsi (7) geri dönmedi. Kayıp İkranur için ormanlık alanda arama çalışması başlatıldı.

İcilli köyüne bağlı Kıran Mahallesi'nde evinin yakınındaki bahçede dün arkadaşları ile oynayan Nazlı ve Serdar Tirsi çiftinin kızları İkranur, saat 18.00 sıralarında otlayan büyükbaşların yanına gitti. Küçük kız geri dönmeyince arkadaşları da durumu ailesine haber verdi. Çevrede arama yapan ailesi, kızlarından iz bulamayınca jandarma ekiplerine haber verdi. Köye gelen jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışması başlattı. Gece geç saatlere kadar sürdürülen arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Ekipler, bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 15 hektarlık ormanlık alanda yeniden arama çalışması başlattı.

'İNŞALLAH SAĞ SALİM BULACAĞIZ'

İkranur'un halası Sevgican Tirsi, "İkranur dışarıda oynuyordu. Akşam eve gelmedi. Etrafı aradık hiçbir yerde bulamadık. Bir haber yok. Geceden itibaren arıyoruz" diye konuştu.

Niyazi Tirsi de "İkranur akşamdan beri kayıp. İnşallah sağ salim bulacağız" dedi.

Küçük kızın yakını Fatih Güner ise İkranur'un arkadaşları ile oyun oynadığını belirterek, "Bu sırada 'Ben büyükbaşlara bakacağım. Siz gidin, ben gelirim' diyor. Oradan ayrılıyor. Bir daha kendisinden haber alamadık. Şu an arıyoruz" diye konuştu.

JÖH TİMLERİ DEVREDE

Köye gelen Jandarma Özel Harekat (JÖH) Timleri ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT ve UMKE'den yaklaşık 100 kişilik uzman ekip kız çocuğunun evinin çevresinde ve ormanlık alanda arıyor. Aramalarda drone ve bir arama kurtarma köpeği de kullanılıyor.

ANNE: AYAĞINDA PEMBE AYAKKABILARI VARDI

Kendisinin ilçede olduğu sırada kızının kaybolduğunu söyleyen Nazlı Tirsi, "Ben ilçedeydim. Köye geldiğimde çocuğumu sordum bana 'yan tarafta komşunun çocuğu ile oynuyor' dediler. Sonra amcasına sordum 'ben eve yolladım' dedi. Çocuğum ortalıkta yok. Her yerde aranıyor. En son üzerinde pembe ayakkabı ve taytı vardı. Görenler bize haber versin" dedi.

VALİLİK: ARAMALAR SÜRÜYOR

Giresun Valiliği'nden kayıp İkranur Tirsi ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Kayıp ihbarının ardından bölgede arama çalışması başlatıldığının belirtildiği açıklamada, "Kayıp çocuğu aramak için; 6 Asayiş Timi (1 köpek unsuru ile), 8 kişilik AKUT, 4 kişilik AFAD ekibi olmak üzere 36 kişilik uzman ekip ve vatandaşlarla birlikte sabaha kadar bölgede arama çalışmalarına devam edilmiş ancak netice alınamamıştır. Havanın aydınlanması ile birlikte olay mahalline; 2 Jandarma Komando timi, 6 Asayiş timi (1 drone ve 1 köpek unsuru) takviye edilerek arama faaliyetlerine devam edilmektedir" denildi.

VALİ ÜNLÜ: MÜJDELİ BİR HABER VERMEK İÇİN BEN DE SABIRSIZLANIYORUM

Vali Enver Ünlü, İcilli köyüne giderek İkra Nur'un annesi Nazlı ve babası Serdar Tirsi'yi ziyaret etti.

İlgililerden arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Ünlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, ailenin jandarmaya ihbarda bulunması üzerine gece 22.00-22.30 gibi jandarma, AFAD ve AKUT'un bütün unsurlarıyla bölgeye intikal ettiğini söyledi.

Vali Ünlü, şunları dile getirdi:

"Yaklaşık 150 kişilik jandarma arama kurtarma unsurları, iz takip köpeği de dahil olmak üzere, AFAD, AKUT, UMKE'miz, hepsi bölgede dün akşam saat 22.00'den bu yana aralıksız şekilde arama tarama faaliyetlerini sürdürüyorlar. İnşallah bu kızımızı sağ salim bulup ailesine, sevdiklerine teslim edip sizlere müjdeli bir haber vermek için ben de sabırsızlanıyorum. Biraz daha sabırlı bir şekilde bekleyeceğiz."

Ünlü, vatandaşlardan bildikleri, tahmin ettikleri bilgileri kendileriyle paylaşmalarını isteyerek, "İnşallah sizlerin karşısına ikinci defa geçtiğimizde çocuğumuzla ilgili müjdeli haber vermeyi gönülden arzu ediyorum. Hepimiz dua edelim. Arkadaşlarımız mesai mefhumu gözetmeksizin kendi evlatları gibi arıyorlar kızımızı, evladımızı. İnşallah ailenin gözyaşlarını bir an önce dindirmek, bu mutlu haberi sizlerle paylaşmak için ben de çok sabırsızlanıyorum." diye konuştu.