1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Muğla'da 5,2 büyüklüğünde deprem

AFAD, saat 20.43'te merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
 28 Haziran 2020 20:58
Yazdır
Muğla'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.43'te merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 61,41 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yola dökülen betonu tahrip eden kadına soruşturma
28 Haziran 2020 19:58		 Kuyudan çıkan yanan su şaşırtıyor
28 Haziran 2020 19:04
Kuş cenneti Yayla Gölü koruma altına alındı
28 Haziran 2020 17:13		 Doğa harikası Ardos Gölü vatandaşların uğrak yeri oldu
28 Haziran 2020 16:13
Antalya'ya 360 derece dönebilen 'ters ev' yapıldı
28 Haziran 2020 14:40		 Erzurum'da üretilen ceset torbaları Avrupa'ya satılıyor
28 Haziran 2020 14:31
60 yaşında tıp okumak için YKS'ye girdi
28 Haziran 2020 13:46		 Bu ilçede 4 bin kişinin nerede olduğu merak ediliyor
28 Haziran 2020 13:39
Sessizliği, sakinliği ve doğasıyla kampçıların uğrak noktası Boraboy Gölü
28 Haziran 2020 13:35		 Deneme amaçlı dikilen bezelye bir köyün geçim kaynağı oldu
28 Haziran 2020 12:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:41 - Yeni vaka sayısı 4 gündür azalıyor21:25 - Kaybolan 14 yaşındaki çoban, 20 saat sonra bulundu21:16 - Küçükçekmece Gölü'ndeki balık ölümlerine ilişkin açıklama20:58 - Muğla'da 5,2 büyüklüğünde deprem20:56 - 2020 YKS soru ve cevapları açıklandı20:36 - 7 yaşındaki kayıp İkranur'dan haber alınamıyor
20:34 - TRT eski başspikeri Cihangir Göker vefat etti20:25 - Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı20:22 - Yakalanan teröristin üzerinden güneş paneli çıktı20:15 - Youtuber gencin YKS oyunu19:58 - Yola dökülen betonu tahrip eden kadına soruşturma19:42 - Kısıtlama sona erdi, vatandaşlar Taksim'e akın etti
19:37 - Atlar, sağlık çalışanları için piste çıktı19:21 - YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?19:09 - EGM'den kemer, cep telefonu ve kırmızı ışık denetimi19:06 - Görevden alınan HDP'li başkan, koronavirüse yakalandı19:04 - Kuyudan çıkan yanan su şaşırtıyor18:58 - Sınava geç kalan öğrencileri zabıta yetiştirdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, bir müzayededen, Fatih Sultan Mehmet'in portresini 6,5 milyon TL verip satın almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Torba kanunda yapılan değişiklikler kamu personeline nasıl yansıyacak?
Bilim Kurulu araştırdı... İşte vaka artışının 3 nedeni
2020 YKS soru ve cevapları açıklandı
Aşıyı beklerken ışını bulduk
İkinci el otomobil fiyatları düşer mi? Tarih verildi
Yeni vaka sayısı 4 gündür azalıyor
Youtuber, YKS'ye geç kaldı, duygu sömürüsü yaptı
Arşivi su bastı, müdür 15 günü geçirince mahkeme zayi belgesi vermedi
Virüsten rekor ölüm... En çok ölüm olan ülkeler
Sınavdan çıkan gencin, spikere verdiği yanıt olay oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
stadyum 1
işleyen demir ışıldar 3
İnsan kendisi söz konusu olduğunda kördür 2
27.06.2020 fenerbahçe vs btc türk y.malatyaspor maçı 1
kemal sunal 1
27.06.2020 trabzonspor vs ankaragücü maçı 1
oy moy yok 2
mücevher 1
gençlerimizden geleceklerini özel sektörde aramalarını istiyorum 2
tesel-ya 1
SON İLANLAR
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Yalova Albel 10 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Rize İyidere Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Ordu Ünbel Denışmanlık Geçici 11 İşçi Alacak
Muğla Stratonikeia Kazı Başkanlığı Geçici 9 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi Geçici 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam