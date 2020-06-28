Kaybolan 14 yaşındaki çoban, 20 saat sonra bulundu
|28 Haziran 2020 21:25
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Erzurum'un Narman ilçesine bağlı Güvenlik Mahallesi'nde çobanlık yapan Polat Akyol (14), yoğun sis nedeniyle dağda kayboldu. Jandarma ve AFAD ekiplerinin aradığı çocuk 20 saat sonra Şenkaya'nın Kireçli Mahallesi'nde bulundu.
Olay, Narman ilçesi Güvenlik Mahallesi kırsal alanında dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Arazide hayvan otlatan Polat Akyol, sağanak sonrası bastıran yoğun sis sebebiyle kayboldu. Babası İbrahim Akyol'un haber verdiği köylülerin yaptığı aramada Polat Akyol bulunamayınca devreye jandarma ve AFAD ekipleri girdi. Gece geç saatlere kadar yoğun sis altında araziyi arayan ekipler, Polat'tan bir ize rastlayamadı. Sabah erken saatlerde arazide aramaya devam eden ekipler, Polat Akyol'u Şenkaya'nın Kireçli Mahallesi arazisinde buldu.
Yaklaşık 20 saat sonra bulunan ve sağlık durumu iyi olan Polat Akyol, yoğun sis sebebiyle kaybolduğunu geceyi arazide bulduğu bir harabede geçirdikten sonra sabah evine dönmek için yeniden yürümeye başladığını söyledi. Jandarma ve AFAD ekipleri Polat Akyol'u Narman'ın Güvenlik Mahallesi'ne götürerek ailesine teslim etti.
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