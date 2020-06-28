1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Geçici kimlik belgesiyle ilgili açıklama

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, hafta sonu 5 bin 679 genç için geçici kimlik belgesi düzenlediklerini bildirdi.
 28 Haziran 2020 22:17
Yazdır
Geçici kimlik belgesiyle ilgili açıklama

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, hafta sonu 5 bin 679 genç için geçici kimlik belgesi düzenlediklerini bildirdi.

Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan açıklamada, iki haftalık sınav sürecinde bir tek gencin bile emekleri boşa gitmesin diye 2 bin 500'ü aşkın fedakar nüfus personelinin nöbette oldukları belirtildi.

Açıklamada, "Geçici kimlik belgesi düzenlediğimiz 5 bin 679 gencimizin umutlarına ortak olmanın mutluluğu içerisindeyiz." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Şanlıurfa'da 55 nokta karantinaya alındı
28 Haziran 2020 23:50		 2020 YKS soru ve cevapları açıklandı
28 Haziran 2020 20:56
Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı
28 Haziran 2020 20:25		 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
28 Haziran 2020 19:21
EGM'den kemer, cep telefonu ve kırmızı ışık denetimi
28 Haziran 2020 19:09		 81 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
28 Haziran 2020 18:31
'Ecdat yadigarı' hastane şifa dağıtacak
28 Haziran 2020 15:35		 TRT EBA TV'de yaz okulu programı başlatıyor
28 Haziran 2020 15:13
Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
28 Haziran 2020 14:44		 Bakan Varank: 5,5 milyon vatandaşa kit ulaştırıldı
28 Haziran 2020 11:49
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:10 - MEB; özel eğitim sınıfında öğrenim gören öğrencilerin sınıf geçme işlemlerinde tereddüde düşülen hususları açıkladı00:05 - Naklen atamalarda güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması olacak mı?00:03 - Öğrenciler işletmelerde mesleki eğitime veya staja devam edebilecekler00:02 - 29 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları00:00 - Türkiye fulbright yabancı dil öğretim asistanlığı (flta) burs programının detayları23:50 - Şanlıurfa'da 55 nokta karantinaya alındı
22:57 - Denize giren Gana uyruklu üniversite öğrencisi boğuldu22:48 - 43 ilin bağlantı noktasında trafik yoğunluğu22:43 - Dilovası'nı toza bulayan 'Kömürcüler OSB' kalkıyor22:40 - Ailelerin geçim kaynağı oldu! 'Siparişlere yetişemiyor'22:20 - Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde yoğunluk yaşandı22:17 - Geçici kimlik belgesiyle ilgili açıklama
21:41 - Yeni vaka sayısı 4 gündür azalıyor21:25 - Kaybolan 14 yaşındaki çoban, 20 saat sonra bulundu21:16 - Küçükçekmece Gölü'ndeki balık ölümlerine ilişkin açıklama20:58 - Muğla'da 5,2 büyüklüğünde deprem20:56 - 2020 YKS soru ve cevapları açıklandı20:36 - 7 yaşındaki kayıp İkranur'dan haber alınamıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, bir müzayededen, Fatih Sultan Mehmet'in portresini 6,5 milyon TL verip satın almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Naklen atamalarda güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması olacak mı?
Öğrenciler işletmelerde mesleki eğitime veya staja devam edebilecekler
Türkiye fulbright yabancı dil öğretim asistanlığı (flta) burs programının detayları
MEB; özel eğitim sınıfında öğrenim gören öğrencilerin sınıf geçme işlemlerinde tereddüde düşülen hususları açıkladı
29 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
trabzon 1
27.06.2020 fenerbahçe vs btc türk y.malatyaspor maçı 1
körebe 1
burak özçivit 1
deprem anında yapılması gerekenler 1
tesel-ya 1
mücevher 1
din savunucularının insanları dinden soğutması 3
ağlamayan bebeğe mama vermezler 1
maske takma zorunluluğunun getirilmesi 1
SON İLANLAR
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Yalova Albel 10 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Rize İyidere Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Ordu Ünbel Denışmanlık Geçici 11 İşçi Alacak
Muğla Stratonikeia Kazı Başkanlığı Geçici 9 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi Geçici 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam