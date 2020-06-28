Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde yoğunluk yaşandı
İçişleri Bakanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde, yoğunluk oluştu.
|28 Haziran 2020 22:20
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İçişleri Bakanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde, yoğunluk oluştu.
Türkiye genelinde 09.30-18.30 saatleri arasında uygulanan kısıtlamanın tamamlanmasıyla Antalya'da vatandaşlar sahillere akın etti.
Ünlü Konyaaltı sahilinde denize girenler ve gün batarken bu eşsiz manzarada olmak isteyenler yoğunluk oluşturdu.
Kısıtlamanın kalkmasıyla kentte trafik yoğunluğunun da arttığı gözlendi.
Öte yandan, kısıtlamanın sona ermesiyle sokağa çıkan bazı vatandaşların yürüyüş yaptığı, bisiklet yolları ile mesire alanlarında zaman geçirdiği görüldü.
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