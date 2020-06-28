Denize giren Gana uyruklu üniversite öğrencisi boğuldu
|28 Haziran 2020 22:57
|Yazdır
Balıkesir'in Erdek ilçesinde denize giren Gana uyruklu üniversite öğrencisi boğuldu.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde eğitim gören Hussein Sawallah (24), 3 arkadaşıyla denize girmek için Erdek ilçesi Düzler Mahallesi'ndeki halk plajına gitti.
Kıyıdan fazla açılan Sawallah'ın suda çırpındığını gören arkadaşları çevredekilerden yardım istedi.
Sahilde bulunan vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Sawallah, bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesine sevk edildi.
Sawallah, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Sawallah'ın cesedi, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Sawallah'ın Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi olduğu, Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde de (TÖMER) Türkçe eğitimi aldığı öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kaybolan 14 yaşındaki çoban, 20 saat sonra bulundu
28 Haziran 2020 21:25
|7 yaşındaki kayıp İkranur'dan haber alınamıyor
28 Haziran 2020 20:36
|16 yaşındaki Yusuf, sulama kanalında boğuldu
28 Haziran 2020 16:32
|Erzurum'da kamyonet şarampole uçtu: 17 yaralı
28 Haziran 2020 16:10
|Van'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 41 yaralı
28 Haziran 2020 16:04
|Kayseri'de otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
28 Haziran 2020 14:50
|Sınav yolunda kaza: Yaralı öğrenci hastaneye değil sınava gitti
28 Haziran 2020 10:43
|YKS'de soru kitapçığının fotoğrafını paylaşan kişi gözaltına alındı
28 Haziran 2020 06:21
|Özlem Zengin'e küfür eden isim gözaltına alındı
27 Haziran 2020 23:37
|Polis aracına binmemek için eteğini indirdi
27 Haziran 2020 23:31