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Denize giren Gana uyruklu üniversite öğrencisi boğuldu

Balıkesir'in Erdek ilçesinde denize giren Gana uyruklu üniversite öğrencisi boğuldu.
 28 Haziran 2020 22:57
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Denize giren Gana uyruklu üniversite öğrencisi boğuldu

Balıkesir'in Erdek ilçesinde denize giren Gana uyruklu üniversite öğrencisi boğuldu.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde eğitim gören Hussein Sawallah (24), 3 arkadaşıyla denize girmek için Erdek ilçesi Düzler Mahallesi'ndeki halk plajına gitti.

Kıyıdan fazla açılan Sawallah'ın suda çırpındığını gören arkadaşları çevredekilerden yardım istedi.

Sahilde bulunan vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Sawallah, bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesine sevk edildi.

Sawallah, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Sawallah'ın cesedi, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Sawallah'ın Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi olduğu, Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde de (TÖMER) Türkçe eğitimi aldığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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