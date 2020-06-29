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Erdoğan liderliğindeki toplantıda vakalardaki dalgalanma görüşülecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak kabinede, normalleşme takvimine göre 1 Temmuz sonrası atılacak adımlar belirlenecek. Vakalardaki artış ve alınan önlemlerin sonuçları da masada olacak
 29 Haziran 2020 07:04
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün bir araya gelecek olan kabinenin öncelikli başlığı normalleşme takvimine göre 1 Temmuz sonrası atılacak adımlar olacak. Son toplantısı 9 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı kabinesinde, aradan geçen 20 günde yaşanan gelişmeler gözden geçirilecek.

NORMALLEŞME TAKVİMİ

Koronavirüs ile mücadele kapsamında belirlenen normalleşme takvimi toplantıda ele alınacak. 1 Temmuz'da normalleşme kapsamında atılacak adımların görüşülmesi beklenirken, 1 Haziran'da hayata geçirilen kontrollü normalleşmenin de sonuçları masaya yatırılacak. Bu kapsamda vakalarda yaşanan dalgalanma başta olmak üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kabine üyelerine bir sunum gerçekleştirmesi planlanıyor. Koca'nın sunumunda artan vaka sayıları ve alınan önlemlerle ilgili değerlendirme yapması öngörülüyor.
Yeni Şafak
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