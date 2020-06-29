Erdoğan liderliğindeki toplantıda vakalardaki dalgalanma görüşülecek
|29 Haziran 2020 07:04
|Yazdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün bir araya gelecek olan kabinenin öncelikli başlığı normalleşme takvimine göre 1 Temmuz sonrası atılacak adımlar olacak. Son toplantısı 9 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı kabinesinde, aradan geçen 20 günde yaşanan gelişmeler gözden geçirilecek.
NORMALLEŞME TAKVİMİ
Koronavirüs ile mücadele kapsamında belirlenen normalleşme takvimi toplantıda ele alınacak. 1 Temmuz'da normalleşme kapsamında atılacak adımların görüşülmesi beklenirken, 1 Haziran'da hayata geçirilen kontrollü normalleşmenin de sonuçları masaya yatırılacak. Bu kapsamda vakalarda yaşanan dalgalanma başta olmak üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kabine üyelerine bir sunum gerçekleştirmesi planlanıyor. Koca'nın sunumunda artan vaka sayıları ve alınan önlemlerle ilgili değerlendirme yapması öngörülüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Belediye yasası için uzlaşma yok
29 Haziran 2020 08:06
|Avukatlar iş, onlar koltuk derdinde
29 Haziran 2020 07:36
|Belediyelerin keyfi tutum ve hukuk oyunları özel firmaları bezdirdi
29 Haziran 2020 07:21
|PKK'ya katılım dibi gördü
29 Haziran 2020 07:18
|29 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları
29 Haziran 2020 00:02
|Yeni vaka sayısı 4 gündür azalıyor
28 Haziran 2020 21:41
|Küçükçekmece Gölü'ndeki balık ölümlerine ilişkin açıklama
28 Haziran 2020 21:16
|ÖSYM Başkanı, YKS oturumlarını değerlendirdi
28 Haziran 2020 18:36
|Diyarbakır Valiliğinden köpekle işkence iddiasına yalanlama
28 Haziran 2020 18:29
|Soylu'dan öğrenciler için seferber olan görevlilere teşekkür
28 Haziran 2020 17:56