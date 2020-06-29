Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|29 Haziran 2020 07:10
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.06'da merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin, yaklaşık 63 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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