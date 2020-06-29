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Oba Kent geliyor

Üç kıtaya altı asır hak, adalet ve hoşgörü dağıtan Osmanlı İmparatorluğu'nun tohumlarının atıldığı Söğüt'e, 700 yıl önceki tarihi misyonuna uygun olarak ''Oba Kent Projesi'' yapılacak.
 29 Haziran 2020 06:50
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Bölgede, okçuluk, atçılık, matrak gibi ecdat yadigarı değerler yaşıtılacak. Ayrıca hediyelik eşya satış noktaları, amfiteatr, hobi bahçeleri, müze, dizi-film platosu yapılacak. "Oba Kent Projesi" Osman Gazi'nin rüyasına konu olan, Ulu Çınarı simgeleyecek.

Kırk adet kıl çadırlı konaklama alanında, ziyaretçilere, o tarihi doku yeniden yaşatılacak. Bilecik Valisi Bilal Şentürk "Osmanlının ilk başkenti Söğüt'ü, tüm dünya görsün istiyoruz. Geçmişle bugünü birleştireceğiz. Obayı ''Yaşayan ünite'' şeklinde tasarladık. Osmanlıya özgü herşey var. Bölgeye ekonomik anlamda da hareketlilik katmak istiyoruz" dedi.
Türkiye
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