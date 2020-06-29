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İhtiyaç sahibi ailelere 62 milyon TL destek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Covid-19'la mücadele çalışmalarına ilişkin "Belediyelerimiz yaklaşık 1 milyon iş yeri ve kamu binasını dezenfekte ederken, 1 milyondan fazla iş yerini de denetledi. Bunlar büyük rakamlar ve bu rakamlara ulaşabilen başka bir partili belediye de yok" dedi.
 29 Haziran 2020 07:29
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İhtiyaç sahibi ailelere 62 milyon TL destek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Covid-19'la mücadele çalışmalarına ilişkin "Belediyelerimiz yaklaşık 1 milyon iş yeri ve kamu binasını dezenfekte ederken, 1 milyondan fazla iş yerini de denetledi. Bunlar büyük rakamlar ve bu rakamlara ulaşabilen başka bir partili belediye de yok" dedi.

Özhaseki, AK Parti'li belediyelerin Covid-19 sürecinde Vefa Sosyal Destek Grupları ile vatandaşların tüm ihtiyaçlarında yanlarında olmaya gayret ettiklerine işaret ederek, "Belediyelerimiz, sokağa çıkma yasağı bulunduğu zamanlarda 65 yaş üstü büyüklerimizin ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacına koştular, koşmaya da devam ediyorlar. Şu an için ihtiyaç sahibi ailelere verilen destek miktarı 62 milyonu aştı" diye konuştu.
Türkiye
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