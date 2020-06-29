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4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu

İzmir'de yaşayan üç çocuk annesi Betül F., ikinci evliliğinden olan 4 yaşındaki minik Bahar'ı ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu. Dehşet verici ola
 29 Haziran 2020 07:59
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4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu

İzmir Konak'ta geçtiğimiz hafta dedesi tarafından Tepecik Eğitim ve Araştrma Hastanesi'ne baygın halde getirilen 4 yaşındaki Bahar E. hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturma ise, bir vahşeti gözler önüne serdi. Annesi tarafından cinayete kurban giden küçük kızla ilgili detaylar ortaya çıktı.

Bir yemek fabrikasında çalışan iki çocuk annesi Betül F. 2015'te eşinden ayrıldı. Ardından aynı işyerinde aşçı olarak çalışan Mert E.'den hamile olduğunu öğrenince onunla evlenmek zorunda kaldı ancak bu evliliğinde de mutluluğu bulamadı. Betül F. üçüncü çocuğuna Bahar adını verdi. Mert E. ile de anlaşamayan ve eşinin ailesi tarafından da istenmeyen Betül F. 2019'da eşinden boşandı ve çocuğun velayetini de E.'ye bıraktı. Ancak küçük kız, annesi Betül ile kalmaya devam etti. Kızının babasından boşandıktan sonra da kavga ve tartışmalara devam eden Betül olay günü yine telefonla ikinci eşiyle tartıştıktan sonra yatak odasından aldığı tülbenti önce bağırmasın diye kızının ağzına tıktı. Ardından gözü dönen Betül F. kızının yüzünü yastıkla kapattı.

EVE GELEN DEDESİ FARK ETTİ

Nefessiz kalan küçük kız, bir süre sonra boğularak öldü. Olaydan sonra hiç bir şey olmamış gibi yatak odasından salona geçen Batül F. oturup çayını sigarasını içmeye başladı. O sırada eve gelen dede torununu cansız görünce Betül F.'ye ne olduğunu sordu. "Bilmiyorum, yatıyordu" cevabını alan Kemal E. küçük Bahar'ı alıp hastaneye götürdü. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ortaya çıkan vahşet sonrası gözaltına alınan ve cani anne, polis sorgusunda suçunu itiraf etti.

'EN AGIR CEZAYI VERSİNLER'

Vahşi cinayetle ilgili soruşturma devam ederken, olayı öğrenen baba Mert E. ise acı haberle yıkıldı. Dört yaşındaki kızının öz annesi tarafından katledildiğini öğrenen E. sinir krizi geçirirken, eski eşine en ağır cezanın verilmesini istedi.

Polisin bile kanını donduran soğukkanlılıkla işlediği vahşeti tek tek anlatan cani anne Betül F. kızını boğarak öldürdükten sonra birkaç kez intihar girişiminde bulunduğunu ancak başaramadığını anlattı. Doktor raporu alındıktan sonra İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen cani anne, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
DHA
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