FETÖ'nün 'sıfır saniye arama' yönteminin şifresi çözüldü
FETÖ'nün gizli haberleşme yöntemi olan ankesör aramalarına ilişkin soruşturmada gündeme gelen 'sıfır saniye aramalar'ın şifresi, çözüldü.
|29 Haziran 2020 08:02
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FETÖ'nün gizli haberleşme yöntemi olan ankesör aramalarına ilişkin soruşturmada gündeme gelen 'sıfır saniye aramalar'ın şifresi, çözüldü.
Milliyet'ten Elif Altın'ın haberine göre: Gözaltına alınan bazı şüpheliler sıfır saniye olarak yapılan aramaların örgütsel iletişim modeline uygun olmadığını, sıfır saniye aramada örgütsel talimatın verilmesinin mümkün olmayacağını belirtmişti.
Örgütün TSK'daki yapılanmasında yer alan şüpheli O.T.'nin ifadesi olayı aydınlattı. O:T. sıfır saniye aramaların o hafta sonu görüşme yapılacağına yönelik bilgi vermek amacıyla yapıldığını açıkladı. Savcılık da, bu ifade sonrası sıfır saniyelik aramaların deşifre olmamak adına dolaylı yoldan talimat amaçlı yapılan aramalar olduğunu kayıtlara geçirdi.
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