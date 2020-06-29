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2 doktorun tutuklu olduğu 'kürtaj davasında' adli tıp raporu

Ruhsatsız muayenehanede F. S.'ye (41) kürtaj işlemi yapıp ölümüne neden olmakla suçlanan 2'si doktor 4 kişi hakkındaki soruşturma tamamlandı. 3'ü tutuklu toplam 4 sanığın 6 yıla hapsi istendi. Sanıklar arasında, F. S.'yi, kürtaja götüren eniştesi de yer aldı. İlk duruşma bu hafta yapılacak
 29 Haziran 2020 08:25
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2 doktorun tutuklu olduğu 'kürtaj davasında' adli tıp raporu

Hürriyet'in özel haberine göre: OLAY geçen 17 Ekim'de yaşandı. İki çocuk annesi F. S., 6 hafta 1 günlük hamileliğini sonlandırmak istedi. İşlem için muayenehane arayışına girildi. F. S.'nin eniştesi Serkan Çimen (48), daha önceden tanıdığı Dr. Yelda Erbıyık (33) ile temasa geçti. O dönem devlet hastanesinde görevli Dr. Erbıyık, Florya'da yeni bir muayenehane kuran doktor arkadaşı Burçhan Aydıner'in (35) muayenehanesinde işlemin yapılabileceğini söyledi.

REKLAMCI DAMAR YOLUNU AÇTI

Yürütülen görüşmeler sonrası 1.800 TL'lik ücretten de anlaşıldı ve işlem için belirlenen adrese gidildi. Baldızını, kürtajın yapılacağı muayenehaneye götüren Çimen bekleme odasında kaldı. Odaya alınan F. S.'nin kürtaj işlemini Dr. Erbıyık yaptı. Odada, mesleği reklam ve halkla ilişkiler olan Pınar Kolukısa da bulunuyordu. Soruşturma sürecinde alınan ifadelere göre, F. S.'nin damar yolunu açıp anestezi ilacı veren kişi de Kolukısa oldu.

Dr. Erbıyık kürtaj işlemini tamamladı. Dinlenmesi için bir süre sedyede kalan F. S., aradan uzun bir süre geçmesine rağmen kendine gelemedi. Yapılan ilk müdahaleler sonrası da F. S. kendine gelemeyince, çağrılan ambulans ile en yakın üniversite hastanesine kaldırıldı.

6 YIL HAPİS TALEBİ

Soruşturma sürecinde Dr. Erbıyık, Dr. Aydıner ile reklamcı Kolukısa tutuklandı. F. S. ise, hastanedeki yaşam savaşını 7 Kasım günü kaybetti. Şüphelilere yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianameyi mahkemeye gönderdi. Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan hazırlanan iddianameyi kabul etti. 2 yıldan 6 yıla hapis cezası istenen sanıklar 1 Temmuz'da hakim karşısına çıkacak.

Eniştenin DNA'sı ile eşleşti

BALDIZI F. S.'yi kürtaj işlemi için muayenehaneye götüren Serkan Çimen de 4 sanık arasında yer aldı. Tutuksuz olan Çimen'e ilişkin en çarpıcı bilgi ise Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı raporda yer aldı. DNA incelemesine göre, yaşamını yitiren F. S.'den kürtajla alınan bebeğin babasının Çimen olduğu ortaya çıktı. Ruhsatsız muayenehanenin mülk sahibi Dr. C. L. A. hakkında ise takipsizlik kararı verildi.
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