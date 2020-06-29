Kahvehane önündeki namaz için Diyanet İşleri Başkanı devrede

Hürriyet Gazetesinden Abdulkadir Selvi bugünkü köşesinde Sakarya'nın Kaynarca ilçesinin Müezzinler Mahallesi'nde camii imamını protesto için kılınan topluca namaz ile ilgili gelişmeleri yazdı.

Selvi'nin yaz ısının ilgili bölümü şu şekilde:

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinin Müezzinler Mahallesi'nde camii imamını protesto cemaat, cami imamını protesto etmek için kahvehane önünde topluca namaz kıldı.

Bu eylem Türkiye çapında ses getirdi. Bu olay üzerine Diyanet'le konuştum. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş konuyla hemen ilgilenmiş. Bir inceleme başlatmış ve sorunun çözülmesi için talimat vermiş. Zaten yedi ay önce de imamla cemaat arasındaki sorun Sakarya Müftülüğü'ne intikal etmiş. O zaman da bir inceleme yapılmış. İmamla tüm mahallenin değil, cemaatin bir bölümü arasında bir sorun olduğu tespit edilmiş. Ama bu kez farklı. Çünkü Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sorunun çözümü yönünde talimat vermiş.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın duyarlılığının altını çizerken, ben Müezzinler Mahallesi'ndeki cami cemaatinin tüm Türkiye'ye seslerini duyurdukları eyleme dikkat çekmek istiyorum.

Tanıtım yapmak için büyük paralar dökenler, bir değil birkaç PR firmasıyla çalışanlar, kes-yapıştır tanıtım filmleri çekenler dikkat çekici bir eylem yapmanın ne olduğunu bu örnekle görmüşlerdir herhalde. "Ne yapsın? Sesini duyurmak isteyen herkes kahvehane önünde cemaatle namaz mı kılsın?" diyebilirsiniz.

Burada özgün olmak var. Burada samimiyet var. Burada doğallık var. Sahicilik var. Hem imama kızıp eylem yapıyor hem de namazı terk etmiyorlar. Çünkü ne yapmak istediklerini iyi biliyorlar. Bence PR firmaları Müezzinler'e yollarını düşürüp kahvehane sohbetinden çıkan bu eylemin sırrını çözsünler.