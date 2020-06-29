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Ulaştırma Bakanı e-ticaret hedefleri: Üç ülkeye lojistik merkez

Pandemi süreciyle birlikte dünyada e-ticaretin büyük hız kazandığını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İngiltere, Almanya ve Rusya'da e-ticaret depoları kuracağız. Hedefimiz e-ticaret platformumuzu bölgedeki en büyük 5 oyuncudan biri yapmak" diye konuştu.
 29 Haziran 2020 08:52
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Ulaştırma Bakanı e-ticaret hedefleri: Üç ülkeye lojistik merkez

Hürriyet'ten Eray Görgülü'nün haberine göre: İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte tüm dünyada artma eğilimi gösteren e-ticaretin hacminin pandemi sürecinin ardından çok daha hızlı yükseldiğini ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, e-ticaret hedeflerine ilişkinsoruları yanıtladı.

PTT'nin ihracatta öncü bir role hazırlandığını ifade eden Karaismailoğlu, İngiltere, Almanya ve Rusya'da e-ticaret depoları kuracaklarını belirterek, "Hedefimiz e-ticaret platformumuzu bölgedeki en büyük 5 oyuncudan biri yapmak" dedi. Dünyada 1.9 milyara yakın kişinin e-ticaret kullanıcısı olduğu belirten Karaismailoğlu, "Bu çağda, e-ticaret olanaklarını göz ardı etmek ya da ikinci plana atmak gibi bir durum söz konusu değil. Bu nedenle PTT de kurduğu PTT AVM'nin yanı sıra PTT Kargo ile e-ticaret alanında kendine yer edinmekte, avantajlarını kullanmakta. Bu noktada yaptığı yatırımlarla dijital dönüşüme en iyi uyum sağlayan kurumların başında PTT gelmekte. Ayrıca mobilde altyapıda da e-ticaret noktasında önemli adımlar atmakta" şeklinde konuştu.

ÜRETİCİYE MALİYETSİZ KÖPRÜ

Yerli üreticinin e-ticarete entegre olması gerektiğini aktaran Karaismailoğlu, "Gelişen e-ticaret pazarından hak ettiği payı alması ve dünya pazarlarıyla buluşması noktasında çok önemli bir rol oynuyor. ePTTavm.com sayesinde gümrükleme ve ihracatla ilgili tüm işlemler PTT tarafından gerçekleştiriliyor. Yerli üreticimiz hiçbir ek işlem ve maliyetle karşılaşmadan anlaşmalı onlarca ülkeye PTT güvencesi ile ihracat yapabiliyor ve tüm dünyada geniş pazarlara ulaşıyor. E-ticaret alanındaki bu hizmetlerin çok daha etkili ve yaygın hale getirilmesi amacıyla üzerinde çalıştığımız başka önemli projeler de var. E-ticaret ve e-ihracattaki yetkinliğimizin arttırılması için; platform/teknoloji altyapısı, lojistik altyapı, global iş ortaklıkları ve insan kaynağının geliştirilmesi ve yetkinliklerinin artırılmasına yönelik proje ve yatırım planlar hazırladık" diye konuştu.

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